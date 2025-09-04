Ο Κασεμίρο απέρριψε πρόταση της Αλ Νασρ λόγω... Mundial

Ο Βραζιλιάνος χαφ δέχθηκε δελεαστική πρόταση από την Σαουδική Αραβία, όμως πήρε την απόφαση να παραμείνει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «goal.com», ο 33χρονος μέσος έριξε «άκυρο» στην πρόταση που του κατέθεσε η Αλ Νασρ, αφού δεν ήθελε να ρισκάρει την παρουσία του στο Mundial με την Βραζιλία.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο Κασεμίρο θεώρησε ότι δεν θα βρίσκονταν στα πλάνα του Κάρλο Αντσελότι σε ενδεχόμενη μετακόμισή του στην Σαουδική Αραβία, επιλέγοντας να παραμείνει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Βραζιλιάνος χαφ, θέλει να αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο, που είναι η Premier League, για να κερδίσει την θέση του στην αποστολή της Βραζιλίας το επόμενο καλοκαίρι.