Ο Κιέζα «κόπηκε» από την ευρωπαϊκή λίστα της Λίβερπουλ - Μέσα ο Ίσακ

Οι δυσκολίες για τον Φεντερίκο Κιέζα συνεχίζονται στην Λίβερπουλ, αφού ο Ιταλός μεσοεπιθετικός έμεινε εκτός της ευρωπαϊκής λίστας των «Reds».

Ο έμπειρος μεσοεπιθετικός το καλοκαίρι πήρε την απόφαση να μείνει και να παλέψει για την θέση του στην Λίβερπουλ, όμως βλέπει τον χρόνο του να μειώνεται δραματικά, μετά τις μεταγραφικές κινήσεις των «reds».

Ο Άρνε Σλοτ, μάλιστα επέλεξε να αφήσει εκτός Ευρώπης τον 27χρονο μεσοεπιθετικό, συμπεριλαμβάνοντας στην ευρω-λίστα της Λίβερπουλ τον 16χρονο, Ρίο Εγκουμόχα.

Φυσικά, στην ευρωπαϊκή λίστα της Λίβερπουλ για την League Phase του Champions League, δηλώθηκε και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των «Reds», Αλεξάντερ Ίσακ.