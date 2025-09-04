Επιστρέφει στην Βραζιλία ο Γουίλιαν

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, πήρε την απόφαση να επιστρέψει στην πατρίδα του για να φορέσει την φανέλα της Γκρέμιο.

Ο Γουίλιαν μετά το σύντομο πέρασμα του από τον Ολυμπιακό, αγωνίστηκε στην Φούλαμ, από την οποία έμεινε ελεύθερος το φετινό καλοκαίρι, παίρνοντας την απόφαση να επιστρέψει στην Βραζιλία.

Ο 37χρονος εξτρέμ, αποδέχθηκε την πρόταση που του κατέθεσε η Γκρέμιο και μόλις ολοκληρώσει με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις που θα υποβληθεί, θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

Η Γκρέμιο θα είναι ο δεύτερος σταθμός του Γουίλιαν στην Βραζιλία, αφού ο πολύπειρος μεσοεπιθετικός στην πατρίδα του έχει φορέσει την φανέλα μόνο της Κορίνθιανς.