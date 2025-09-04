Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Εξετάζει και Ραούλ ως αντικαταστάτη του Τεν Χαγκ η Λεβερκούζεν

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στην League Phase του Champions League, συνεχίζει την αναζήτηση προπονητή, μετά την απόλυση του Έρικ Τεν Χαγκ.

Ο Ολλανδός τεχνικός μετά από τρεις επίσημους αγώνες, αποτέλεσε παρελθόν από τον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τις «ασπιρίνες» να έχουν ξεκινήσει την διαδικασία αναζήτησης του αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, μια από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι ιθύνοντες της Λεβερκούζεν, είναι αυτή του πρώην προπονητή της δεύτερης ομάδας της Ρεάλ, Ραούλ Γκονζάλεθ.

Ο θρυλικός επιθετικός των «Μερένχες», αποχώρησε από τον ρόλο του μετά από μια εξαετία και θέλει να κάνει το βήμα παραπάνω στην προπονητική του καριέρα, με την περίπτωσή του να εξετάζεται από την Λεβερκούζεν.