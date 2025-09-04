Το γραπτό αντίο του Ταμπόρδα προκάλεσε μηνύματα των Αργεντίνων: «Τι παικταράς, θα μας λείψεις Mr10»

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό, επέλεξε να αποχαιρετήσει τους οπαδούς της Πλατένσε με μήνυμά του στο Instagram, προκαλώντας... κύμα αποθεωτικών σχολίων.

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα αποτελεί με κάθε επισημότητα παίκτης του Παναθηναϊκού, με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό να μην ξεχνάει την θητεία του στην Πλατένσε, αναρτώντας βίντεο με στιγμές του από την αργεντίνικη ομάδα.

«Κάποτε μου είπαν ότι όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Και ίσως γι' αυτό δεν αποχαιρέτησα την πρώτη μου περίοδο. Ο φίλος μου Ματίας και η οικογένειά του, οπαδοί της Πλατένσε, μου το υπενθύμισαν και το είχα κι εγώ πολύ καιρό στο μυαλό μου.

Ίσως το πεπρωμένο ήξερε ότι θα γυρνούσα και θα έφερνε μαζί του περισσότερα πράγματα από όσα φανταζόμασταν. Από το πρώτο μου παιχνίδι ένιωσα ένας από σας. Όπως λέω πάντα, θα ευχαριστώ τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, επιτρέποντάς μου να παίξω στην ομάδα τους, ακόμα και με λίγα λεπτά στην πρώτη κατηγορία.

Πέρασα πραγματικά καλά και τους εύχομαι τα καλύτερα. Σήμερα πρέπει να αποχαιρετήσουμε, αλλά να ξέρετε ότι θα σας ακολουθώ πάντα. Μια μεγάλη αγκαλιά, πρωταθλητές», ανέφερε στο μήνυμά του ο Ταμπόρδα.

Κάτω από την ανάρτηση του Αργεντινού μεσοεπιθετικού έγινε... χαμός, με τους φίλους της Πλατένσε να αποθεώνουν τον 24χρονο μεσοεπιθετικό, τονίζοντας πόσο θα του λείψει ο «Μr10», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε αρκετοί στα σχόλιά τους προς τον Ταμπόρδα.