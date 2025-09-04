Από την Σαουδική Αραβία στο Κατάρ ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς

Ο Σέρβος επιθετικός, έλυσε το συμβόλαιό του με την Αλ Χιλάλ και ήρθε σε συμφωνία με την Αλ Ραγιάν, συνεχίζοντας την καριέρα του από την Σαουδική Αραβία στο Κατάρ.
Έτσι, ο 30χρονος Μίτροβιτς, παρά το έντονο ενδιαφέρον που υπήρξε από αρκετούς ευρωπαϊκούς συλλόγους, επέλεξε να παραμείνει στον αραβικό κόλπο, υπογράφοντας συμβόλαιο με την Αλ Ραγιάν.
🚨🇶🇦 Al-Rayyan agree deal to sign Aleksandar Mitrović from Al Hilal, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2025
Permanent move as Mitrović contract has been terminated, ready for new chapter in Qatar. pic.twitter.com/CuY1pwJHxZ