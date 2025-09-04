Αγγελούδης για Νέα Τούμπα: «Περιμένουμε να βοηθήσουμε το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας»

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκη, Στέλιος Αγγελούδης σε συνέντευξη που παραχώρησε αναφέρθηκε και στο νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι η δημοτική αρχή είναι έτοιμη να βοηθήσει σε αυτό το εγχείρημα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στην ΕΡΤ3:

«Περιμένουμε να βοηθήσουμε το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να αναπαράξω γεγονότα που μπορούν να δώσουν τροφή σε έναν διάλογο που δεν είναι δημιουργικός για την πόλη. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποκτήσει γήπεδο και έχει μελετητική ωριμότητα.

Εγώ αυτό που θα κάνω είναι να είμαι δίπλα στην διοίκηση του ΑΣ ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ, ποιος είναι αυτός που θα το κάνει, για να λύσω θεσμικά και πολιτικά -αν χρειαστεί- ζητήματα προκειμένου το γήπεδο αυτό να τρέξει γρήγορα.

Επειδή η πόλη έχει ανάγκη από αθλητικές υποδομές δικαιούνται οι μεγάλες ομάδες της πόλης να διεκδικήσουν και να αποκτήσουν γήπεδο. Και ο Άρης και ο Ηρακλής. Απλούστατα ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει μία μελετητική ωριμότητα και μία δυναμική που φαίνεται ότι μπορεί πιο γρήγορα να δώσει ένα νέο γήπεδο στους φίλους της ομάδας».