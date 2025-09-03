«Τεστ» ΑΕΚ με ΠΑΣ Γιάννινα και «γεύση» από Γκρούγιτς

Την ερχόμενη Δευτέρα (8/9) στα Σπάτα, ο Μάρκο Νίκολιτς και ο πρώην προπονητής της Β' ομάδας της Ένωσης, Νίκος Κούστας, θα δώσουν ευκαιρίες στο πλαίσιο φιλικής αναμέτρησης.

Την πρώτη ευκαιρία να δει την ετοιμότητα του Μάρκο Γκρούγιτς θα έχει το προπονητικό τιμ της ΑΕΚ σε φιλικό «τεστ» με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Η διακοπή του πρωταθλήματος για τις εθνικές ομάδες θα δώσει την δυνατότητα να πάρουν ρυθμό όσοι έχουν λίγο χρόνο συμμετοχής. Οι «κιτρινόμαυροι» επιστρέφουν από ρεπό, ενώ οι Γιαννιώτες ανεβάζουν «στροφές», καθώς πριν από λίγες ημέρες πήραν άδεια συμμετοχής στη Super League 2.