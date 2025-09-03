Ολυμπιακός Β και Athens Kallithea «άσφαιροι» στο Ρέντη

Σημαντικό φιλικό τεστ σήμερα (3/9) για τις ομάδες των Ρομέν Πιτό και Κώστα Μπράτσου που θα αναμετρηθούν σε επίπεδο Super League 2. Αποχώρησε με πρόβλημα ο Βαλμπουενά.

Συγκεκριμένα, η ενημέρωση του Ολυμπιακού για το φιλικό παιχνίδι, αναφέρει:

«Φιλική ισοπαλία των «ερυθρόλευκων» με αντίπαλο την Athens Kallithea στο Ρέντη, με 0-0.

Το πιο δυνατό του φιλικό μέχρι τώρα, έδωσε ο Ολυμπιακός Κ23 στο πλαίσιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας, αντιμετωπίζοντας την Athens Kallithea στο Ρέντη, ομάδα που θα αντιμετωπίσει και στις επίσημες υποχρεώσεις του για τη Super League 2. Το ματς έμεινε στο 0-0, με τους «ερυθρόλευκους» να βγάζουν δυναμική στο παιχνίδι τους.

Οι Πειραιώτες κράτησαν αρκετά καλά την αμυντική τους γραμμή, ενώ δημιούργησαν και ορισμένες καλές στιγμές, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, για να σκοράρουν απέναντι στην Athens Kallithea η οποία είχε καλές ευκαιρίες στο πρώτο μέρος με τον Καμπαγιοβάννη όμως να αντιδρά σωστά και να κρατά το μηδέν στην εστία του, ενώ οι φιλοξενούμενοι στο 40′ είχαν δοκάρι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ρομέν Πιτό): Καμπαγιοβάννης (63′ Νικολαΐδης), Αλαφάκης (63′ Μαρτίνης), Παναγάκος (63′ Τανούλης), Σιόβας (63′ Ρολάκης), Δάμα (63′ Γκοτζαμανίδης), Αργυρίου (63′ Θεοδωρίδης), Πλειώνης (63′ Λώλης), Λιάτσος (63′ Τουφάκης), Γιουσούφ (63′ Φλούδας), Βαλμπουενά (29′ Ζουγλής), Κεϊτά (63′ Τζαμαλής).

ATHENS KALLITHEA (Κώστας Μπράτσος): Παπαδόπουλος, Ντεντάκης, Φροσύνης, Γκέζος, Σωτηράκος, Ματίγια, Μεταξάς, Γκολφίνος, Πανάγου, Γρίβας, Μαυρίας».