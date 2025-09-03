Έβδομη προσθήκη του ΠΑΣ Γιάννινα ο Χάιδος

Ένα παιδί με καταγωγή από τα Ιωάννινα που χρειάστηκε να πάρει εμπειρίες στην Γ' Εθνική, ώστε να «τρυπήσει» το... ταβάνι του, είναι η επόμενη μεταγραφή του «Αίαντα της Ηπείρου».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση για τη συμφωνία με τον Αλέξανδρο Χάιδο, η δεύτερη προσθήκη σήμερα (3/9) μετά τον Μάρκο Μπρκλιάτσα στο ρόστερ του Νίκου Κούστα:

«Η Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον ποδοσφαιριστή Αλέξανδρο Χάιδο.

Ο 23χρονος δεξιός μπακ, με καταγωγή από τα Ιωάννινα, ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Πανιωνίου και έχει αγωνιστεί στις ομάδες της Ηλιούπολης, του Αστέρα Βάρης, της Επισκοπής και του Μαρκό.

Καλώς όρισες Αλέξανδρε στην μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ».