Πρόβλημα με τη διεξαγωγή του αγώνα Ηρακλής - ΠΑΟΚ Β', λόγω της συναυλίας του ΛΕΞ

Ξαφνικά προέκυψε πρόβλημα όσον αφορά το παιχνίδι του Ηρακλή απέναντι στον ΠΑΟΚ Β' στο Καυτανζόγλειο, αφού μία ημέρα πριν είναι προγραμματισμένη η συναυλία του ΛΕΞ.

Αβεβαιότητα επικρατεί γύρω από τη διεξαγωγή του εν' λόγω αγώνα, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 19 Οκτωβρίου στο Καυτανζόγλειο στάδιο, διότι την προηγούμενη ημέρα (18 Οκτωβρίου) έχει μεγάλη συναυλία ο γνωστός ράπερ ΛΕΞ στην οποία έχουν διατεθεί περισσότερα από 25.000 εισιτήρια.

Επομένως αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλο προβληματισμό, καθώς η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου είναι μέχρι στιγμής κακή και εφόσον γίνει η συναυλία θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερα, λόγω της μαζικής προσέλευσης του κοινού στη συναυλία.

Από την πλευρά του Ηρακλή εκφράζεται αισιοδοξία ότι το πρόβλημα με τον χλοοτάπητα μπορεί να αντιμετωπιστεί εγκαίρως, αλλά η χρονική εγγύτητα των δύο εκδηλώσεων καθιστά αμφίβολη τη δυνατότητα διεξαγωγής του αγώνα την επόμενη ημέρα.

Μένει να φανεί αν θα αλλάξει τελικά ημερομηνία ο αγώνας ή θα επιχειρηθεί η διεξαγωγή του υπό εξαιρετικά επιβαρυμένες συνθήκες.