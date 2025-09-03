Κάνουν... φτερά τα εισιτήρια της Εθνικής: Πάνω από 15.000 για το ματς με τη Λευκορωσία!

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η προπώληση των εισιτηρίων για το ματς της Ελλάδας με τη Λευκορωσία (05/09) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Κάνουν... φτερά τα εισιτήρια της Εθνικής για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 κόντρα στη Λευκορωσία.

Συγκεκριμένα, οι οπαδοί της «γαλανόλευκης» εξαφανίζουν με γοργούς ρυθμούς τα εισιτήρια για την πρώτη αναμέτρηση της ομάδας, με πάνω από 15.000 εισιτήρια να έχουν ήδη πωληθεί, μερικές μέρες πριν την αναμέτρηση.

Έτσι, φαίνεται περίτρανα για ακόμη μία φορά πως η Εθνική του Γιοβάνοβιτς έχει φέρει ξανά πίσω στο πλευρό της τον κόσμο, με τους φίλους της ομάδας να «διψούν» να δουν ξανά από κοντά την Εθνική που τους έχει κάνει τόσες φορές περήφανους.

Με αυτούς τους ρυθμούς, το «Γεώργιος Καραϊσκάκης» αναμένεται να είναι ξανά κατάμεστο, παρόλο που η Ελλάδα θεωρητικά τον πιο αδύναμο από τους αντιπάλους του ομίλου, με αρκετούς να έχουν ήδη αγοράσει το πακέτο εισιτηρίων και για τις τρεις εντός έδρας αναμετρήσεις της «Γαλανόλευκης» με Λευκορωσία, Δανία και Σκωτία.

Όσοι επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήρια μπορούν να το πράξουν στον συγκεκριμένο σύνδεσμο http://pame-ethniki.gr.