Ο αρχηγός της Μαγιόρκα κριτίκαρε τον προπονητή και τιμωρήθηκε αυστηρά!

Εσωτερική κρίση στους «Πειρατές» εξαιτίας της απόφασης του Χαγκόμπα Αρασάτε να μη χρησιμοποιήσει τον Ντάνι Ροντρίγκεθ στον αγώνα πρωταθλήματος με τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Ο 37χρονος μέσος και αρχηγός της Μαγιόρκα άσκησε δημόσια κριτική στον προπονητή του και η διοίκηση τον τιμώρησε με ποινή αποκλεισμού, αλλά και στέρησης μισθού, ενώ παράλληλα του αφαίρεσε, άμεσα, το περιβραχιόνιο!

Ο πολύπειρος Ισπανός μέσος αντέδρασε άσχημα στην απόφαση του Χαγκόμπα Αρασάτε να χρησιμοποιήσει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά, στο «Μπερναμπέου», τον νεαρό winger, Γιαν Βιρχίλι που μόλις ήρθε στο σύλλογο από την Μπαρτσελόνα, σε ένα σημείο που το σκορ ήταν 2-1 και οι «νησιώτες» πίεζαν για την ισοφάριση.

Αναλυτικά, τα όσα έγραψε στο Instagram ο Ντάνι Ροντρίγκεθ, ο οποίος αγωνίζεται στη Μαγιόρκα από το 2018 και μετρά 32 γκολ και 39 ασίστ σε 282 παιχνίδια:

«Εύχομαι στον Γιαν κάθε επιτυχία. Όλοι μπορούμε να τον βοηθήσουμε, αλλά μια τέτοια απόφαση στέλνει ένα άσχημο μήνυμα στα αποδυτήρια ότι η σκληρή δουλειά, τα αποτελέσματα και η αφοσίωση δεν έχουν καμία σημασία. Πονάει όταν βλέπεις έναν παίκτη που μόλις έφτασε, που έχει κάνει μόνο μία προπόνηση, να έχει την ευκαιρία να παίξει, μπροστά από συμπαίκτες που είναι εδώ χρόνια, που υπερασπίζονται αυτή τη φανέλα με τον ιδρώτα τους και που βάζουν τον σύλλογο πάνω από όλα».