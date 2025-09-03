Παναθηναϊκός: Ταμπόρδα και Πάντοβιτς εν δράσει (Video)

Οι δύο ποδοσφαιριστές άρχισαν τη δουλειά με το «τριφύλλι» και η ΠΑΕ ανέβασε το πρώτο βίντεο με στιγμιότυπα από την προπόνηση στην οποία συμμετείχαν.

Βισέντε Ταμπόρδα, Μίλος Πάντοβιτς και Σίριλ Ντέσερς, ήταν τα τρία τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Παναθηναϊκού. Ο Νιγηριανός δεν πρόλαβε να προπονηθεί με τη νέα του ομάδα, καθώς μετά το τέλος της μεταγραφής του απ’ τη Ρέιντζερς, ενσωματώθηκε στην Εθνική του ομάδα όπου είχε κληθεί.

Ο Αργεντινός και ο Σέρβος όμως, δεν έχασαν καθόλου χρόνο. Άρχισαν τις προπονήσεις υπό τις οδηγίες του Ρουί Βιτόρια. Θέλοντας να εκμεταλλευτούν το διάστημα της διακοπής, προκειμένου να είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο ενσωμάτωσης από την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας.

Για τη φυσική τους κατάσταση δεν τίθεται θέμα, είναι σε εξαιρετικό επίπεδο αφού δούλευαν με τις προηγούμενες ομάδες τους. Έτσι γυμνάστηκαν αμέσως με τους νέους τους συμπαίκτες.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μάλιστα, δημοσίευσε και το πρώτο video με τους δύο νεοφερμένους «πράσινους» άσους να προπονούνται με το «τριφύλλι».

Δείτε το video: