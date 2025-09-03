Ποδοσφαιριστής χαστούκισε διαιτητή κι εκείνη τον πήρε στο κυνήγι! (vid)

Αδιανόητο περιστατικό στην Κολομβία, με τον Χαβιέ Μπολίβαρ να σηκώνει το χέρι σε γυναίκα διαιτητή επειδή αποβλήθηκε!

Ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αγώνα στην Primera C της Κολομβίας το περασμένο Σαββατοκύριακο, στο στάδιο Αρακατάκα, όταν η διαιτητής, Βανέσα Θεμπάγιος, δέχθηκε σωματική επίθεση μετά από μία απόφαση που πήρε.

SE SALIÓ DE LA ROPA

La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, "tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión". Vean pic.twitter.com/B3ZCPlOnIa — Jose Borda (@Borda_analista) September 2, 2025

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca», η ρέφερι πλησίασε προς τον πάγκο για να αποβάλει τον ποδοσφαιριστή, Χαβιέ Μπολίβαρ. Ο παίκτης εξοργίστηκε και αντέδρασε, χτυπώντας τη διαιτητή στο πρόσωπο, σε μια πράξη βίας που σόκαρε!

Οι μάρτυρες του θλιβερού γεγονότος χρειάστηκε να συγκρατήσουν τη διαιτητή, ώστε να μην αντιδράσει, αλλά μάταια. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στα social media και στο χώρο του αθλητισμού.