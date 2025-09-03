Είπε το «ναι»: Συμφώνησε σε ομάδα έκπληξη ο Μίτροβιτς!

Με ομάδα έκπληξη συμφώνησε ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς, ο οποίος αφήνει την Σαουδική Αραβία και την Αλ Χιλάλ.

Το νέο σταθμό της καριέρας του φέρεται να βρήκε ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς. Σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Σαουδική Αραβία, ο Σέρβος στράικερ αφήνει την Αλ Χιλάλ και παίρνει μεταγραφή στην Αλ Ράγιαν του Κατάρ, με την οποία ήδη έχει έρθει σε συμφωνία.

Ο 30χρονος επιθετικός αγωνιζόταν από το 2023 στην Αλ Χιλάλ, όταν και οι Σαουδάραβες τον απέκτησαν έναντι 53 εκατομμυρίων ευρώ από την Φούλαμ, μετρώντας 79 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 68 γκολ.