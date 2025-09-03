Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Έκπληξη με Τάνκοβιτς, έμεινε εκτός λίστας ο αρχηγός της Πάφου!

Έκπληξη στην ευρωπαϊκή λίστα της Πάφου, καθώς έμενε εκτός ο αρχηγός της ομάδας, Μουαμέρ Τάνκοβιτς για τα ματς του Champions League.

Χωρίς τον Μουαμέρ Τάνκοβιτς θα αγωνιστεί η Πάφος στο ματς με τον Ολυμπιακό και γενικά στις αναμετρήσεις του Champions League.

Οι Κύπριοι μιλούν για «έκπληξη» από τον Χουάν Κάρλος Καρσέδο, με τον τεχνικό της Πάφου, να μην συμπεριλαμβάνει, σύμφωνα με πληροφορίες τους, στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας του τον αρχηγό και έναν από τους καλύτερους και πιο σημαντικούς παίκτες των Κυπρίων τα τελευταία χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο Σουηδός πρώην άσος της ΑΕΚ μετράει 134 συμμετοχές με απολογισμό 34 γκολ και 24 ασίστ από το 2022 έως και σήμερα με την Πάφο, ενώ μέχρι τώρα υπολογιζόταν κανονικά από την ομάδα της Κύπρου.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστός η αιτία της απουσίας του από την ευρωπαϊκή λίστα και μένει να φανεί και ποιος είναι ο λόγος πίσω από αυτή την απόφαση, με ένα πιθανό σενάριο να είναι η πώληση του Τάνκοβιτς από την ομάδα.