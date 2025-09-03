Ντεσπόντοφ: «Είμαι έτοιμος - Έπαιξα τρεις αγώνες με τον ΠΑΟΚ!»

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του παιχνιδιού της Βουλγαρίας απέναντι στην Ισπανία, με τον ίδιο να δηλώνει πως είναι απόλυτα έτοιμος, αφού έχει παίξει τρεις αγώνες με τον ΠΑΟΚ.

Ένα ιδιαίτερα κρίσιμο παιχνίδι δίνει αύριο (4/9, 21:45) η Εθνική Βουλγαρίας, καθώς υποδέχεται την Ισπανία στο στάδιο «Βασίλ Λέφσκι» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, διεθνής άσος του ΠΑΟΚ, εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη Τύπου πριν την αναμέτρηση, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για το ματς, αλλά και τη δική του αγωνιστική ετοιμότητα, καθώς έχει αφήσει οριστικά πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Είναι θετικό το γεγονός ότι υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για το παιχνίδι. Αντιμετωπίζουμε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, οπότε πρόκειται για μια σπουδαία πρόκληση. Πάντα πίστευα πως τέτοια ματς, απέναντι στους κορυφαίους, είναι τα καλύτερα – μπορείς να αντλήσεις κίνητρο και να νιώσεις υπερηφάνεια όταν τα καταφέρεις καλά. Η ομάδα είναι ήρεμη, υπάρχει θετικό κλίμα και ανυπομονώ να παίξουμε».

Για τη φυσική του κατάσταση:

«Αισθάνομαι πολύ καλά. Την περασμένη εβδομάδα αγωνίστηκα σε τρεις αγώνες και έδειξα ότι είμαι έτοιμος. Δούλεψα σκληρά όλο το διάστημα που ήμουν εκτός και πιστεύω πως είμαι σε καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι πριν τραυματιστώ».