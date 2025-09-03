Κολονέλο στο SDNA: «Τεχνικά προικισμένος και ευέλικτος ο Βολιάκο θα καθιερωθεί στον ΠΑΟΚ»

Ο Ιταλός τεχνικός, Τζιανλούκα Κολονέλο (άλλοτε βοηθός του Μάσιμο Καρέρα στην ΑΕΚ) βρέθηκε απ΄τον πάγκο της Σασουόλο αντίπαλος του 26χρονου στόπερ που ήρθε στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ.

Ενίσχυση...by Italy στην αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ. Ο Δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με την Τζένοα κι έφερε τον Αλεσάντρο Βολιάκο στην Θεσσαλονίκη.

Ο 26χρονος στόπερ υπέγραψε ως δανεικός (συν τον…αστερίσκο της οψιόν αγοράς) και προσφέρει μια ακόμη λύση για τον αμυντικό άξονα στον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Ιταλός τεχνικός, Τζιανλούκα Κολονέλο (φωτ.) κι άλλοτε βοηθός του Μάσιμο Καρέρα στην ΑΕΚ, βρέθηκε το 2024 στον πάγκο της Σασουόλο ως βοηθός (ασίσταντ κόουτς) του Νταβίντε Μπαλαρντίνι.

Στις 12 Μαΐου 2024, η Τζένοα με τον Αλεσάντρο Βολιάκο στην αρχική ενδεκάδα, υποδέχτηκε την Σασουόλο για την 36η αγωνιστική της Serie A και ο Κολονέλο δίνει στο SDNA την προσωπική έκθεσή του για τον μέχρι πρότινος στόπερ των «ροσομπλού».



«Ο Βολιάκο είναι ένας αξιόλογος στόπερ. Τεχνικά προικισμένος αμυντικός, καλός στον αέρα, επιδέξιος στο αμυντικό στήσιμο του παιχνιδιού και με εξαιρετική αίσθηση της θέσης.

Είναι πολύ ευέλικτος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε κεντρική θέση στην άμυνα, όσο κι ως ακραίος αμυντικός.

Μεγάλο μέρος της ανάπτυξής του οφείλει στον Φάμπιο Γκρόσο τον προπονητή του κατά τη διάρκεια των νεανικών του χρόνων στη Γιουβέντους.

Θα είναι σημαντικό λόγω θέσης να προσαρμοστεί άμεσα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Θεωρώ πως έχει όλα τα φόντα να καθιερωθεί στον ΠΑΟΚ και να προσφέρει πολλά στη νέα του ομάδα».