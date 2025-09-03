Βίγο, Λιλ, Ραζγκράντ, Λυών: Τι ισχύει με τα εκτός έδρας εισιτήρια του ΠΑΟΚ στο Europa League

Το SDNA παρουσιάζει τα δεδομένα αναφορικά με τα εισιτήρια που δικαιούνται οι φίλοι του ΠΑΟΚ για τις εκτός έδρας αναμετρήσεις στην League Phase του Europa League.

Σύμφωνα με τον κανονισμό που έχει θεσπίσει τα τελευταία χρόνια η UEFA, η κάθε φιλοξενούμενη ομάδα δικαιούται αριθμό εισιτηρίων που ισούται με το 5% της συνολικής χωρητικότητας του γηπέδου.

2 Οκτωβρίου - Θέλτα, Balaídos Stadium

Η πρώτη εξόρμηση του Δικεφάλου μακριά από την Τούμπα θα πραγματοποιηθεί στην Ισπανία και πιο συγκεκριμένα στο Βίγο απέναντι στην Θέλτα, με τους «ασπρόμαυρους» να έχουν στη διάθεση τους κάτι λιγότερο από 1200 εισιτήρια.

23 Οκτωβρίου - Λιλ, Stade Pierre-Mauroy

Η επόμενη εκτός έδρας αποστολή για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου θα έχει... γαλλικό άρωμα με αντίπαλο την Λιλ, με τους φίλους του ΠΑΟΚ να δικαιούται περίπου 2500 εισιτήρια.

11 Δεκεμβρίου - Λουντογκόρετς, Huvepharma Arena

Στο τελευταίο ευρωπαϊκό παιχνίδι για το 2025, ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στο Ραζγκράντ της Βουλγαρίας για να αντιμετωπίσει την Λουντογκόρετς, εκεί όπου 800 φιλοξενούμενοι θα μπορούν να βρίσκονται στο πλευρό της ομάδας τους.

29 Ιανουαρίου - Λυών, Groupama Stadium

Η αυλαία της League Phase για τον Δικέφαλο πέφτει στην Γαλλία, αυτή τη φορά στην πόλη της Λυών, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν στη διάθεση τους σχεδόν 3000 εισιτήρια.