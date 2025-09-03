Εμάνουελ Ρίβας στο SDNA: «Βλέπει το παιχνίδι ένα δευτερόλεπτο… νωρίτερα ο Ταμπόρδα – Ήταν ο MVP της Πλατένσε»

Ο παλαίμαχος Αργεντινός παίκτης, Εμάνουελ Μπενίτο Ρίβας (με την ελληνική θητεία στον Ηρακλή) καταθέτει το προσωπικό του report για το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού από τη χώρα του τανγκό.

Το δρομολόγιο Αργεντινή – Ελλάδα ακολούθησε ο Βισέντε Ταμπόρδα.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός άλλαξε…δαχτυλίδια με τον Παναθηναϊκό και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια θα κυκλοφορεί με τη φανέλα που έχει το τριφύλλι στο στήθος.

Ο Ταμπόρδα θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα προερχόμενος από την Πλατένσε με την οποία κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα κι ενώ τα δικαιώματά του διατηρούσε η Μπόκα Τζούνιορς.

Το SDNA έστριψε τις…κεραίες του προς την πατρίδα του νέου μεταγραφικού αποκτήματος των «πρασίνων» και πήρε την έκθεση για το αγωνιστικό του προφίλ και τη θητεία στην Ελλάδα από έναν συμπατριώτη του ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε στα ελληνικά γήπεδα με τη φανέλα του Ηρακλή.

Ο λόγος για τον Εμάνουελ Μπενίτο Ρίβας (φωτ.) ο οποίος έπαιξε για ένα χρόνο (2006-07) στον «Γηραιό» και μετά την παρουσία του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, ακολούθησε πολύχρονη καριέρα στα ιταλικά γήπεδα (Ελλάς Βερόνα, Βαρέζε, Μπάρι, Σπέτσια, Λιβόρνο).

«Ο Ταμπόρδα υπήρξε ο καλύτερος παίκτης της Πλατένσε που κέρδισε το πρωτάθλημα.

Έχει την ικανότητα να…βλέπει το παιχνίδι ένα δευτερόλεπτο νωρότερα απ΄τη τη ροή σε πραγματικό χρόνο κι έτσι βγάζει με πάσες ακριβείας τους συμπαίκτες του μπροστά από τον τερματοφύλακα.

Αυτό είναι το κορυφαίο προσόν του….» τόνισε αρχικά ο Εμάνουελ Ρίβας και πρόσθεσε:

«Είναι 100% επαγγελματίας και μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει ο ηγέτης του Παναθηναϊκού.

Έπαιξα στην Ελλάδα και θεωρώ πως ο Ταμπόρδα θα καταφέρει να προσαρμοστεί πολύ γρήγορα. Στον Παναθηναϊκό υπάρχουν κι άλλοι πολλοί ποιοτικοί παίκτες από άλλες χώρες που θα τον βοηθήσουν».

Για το σημείο που χρήζει βελτίωσης στο παιχνίδι του ο Ταμπόρδα ο άλλοτε παίκτης του Ηρακλή σημείωσε:

«Νομίζω πως θα πρέπει να αμύνεται με ακόμα λίγη μεγαλύτερη ένταση. Ωστόσο και σε αυτό έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση τον τελευταίο χρόνο».

Όσο για τις δικές του αναμνήσεις από την Ελλάδα και τη συνεργασία με τον Ηρακλή;

«Ήταν μια εμπειρία για μένα. Όχι η καλύτερη, αλλά υπήρξε ένα μάθημα. Ήταν η δεύτερη χρονιά με την οικογένειά μου κι είχα κάποιους τραυματισμούς.

Θυμάμαι πολύ καλά τους φανατικούς Έλληνες οπαδούς και το γήπεδο (Καυτανζόγλειο) που παίζαμε».