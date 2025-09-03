Ανατροπή με Βινιάτο: Κλείνει τελικώς στην ΑΕΛ και όχι στον Άρη

Η ΑΕΛ είναι πολύ κοντά στο να πραγματοποίει μία ακόμα σπουδαία μεταγραφή, αφού βρίσκεται μία ανάσα στο να αποκτήσει τον Εμάνουελ Βινιάτο, ο οποίος συνδέθηκε με τον Άρη και που με βάση τα όσα ανέφεραν ΜΜΕ της Ιταλίας τον θεωρούσαν κλεισμένο.

Χθες Τρίτη (2/9) τα ΜΜΕ της Ιταλίας και συγκεκριμένα ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο ανέφεραν πως ο Εμάνουελ Βινιάτο θα κλείσει στον Άρη, ωστόσο σήμερα ήρθε η απόλυτη ανατροπή με την ΑΕΛ να είναι αυτή που θα τον αποκτήσει από την Πίζα.

Η Θεσσαλική ομάδα έχει ξεκάθαρο προβάδισμα για να κάνει δικό της τον 25χρονο Ιταλό εξτρέμ που έχει ρίζες από την Βραζιλία και πως αν δεν αλλάξει κάτι την τελευταία στιγμή θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού από την Πίζα, ενώ αρχικά για τους «Κιτρινόμαυρους» είχε γραφτεί για κανονική μεταγραφή.

Ο Βινιάτο είναι ένας παίκτης που αγωνίζεται κυρίως στη δεξιά πτέρυγα της μεσοεπιθετικής γραμμής, έχοντας συνολικά σε όλη του την καριέρα 89 εμφανίσεις στη Serie A και 55 στη Serie B. Στην πρώτη κατηγορία του Ιταλικού πρωταθλήματος είχε 3 γκολ και 8 ασίστ, ενώ στην δεύτερη πέτυχε 5 τέρματα και μοίρασε 4 ασίστ.

Τέλος προέρχεται από τις ακαδημίες της Κίεβο Βερόνα, από την οποία πουλήθηκε στην Μπολόνια το 2020, αντί 1,1 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχει αγωνιστεί σε Έμπολι, Μπολόνια, Πίζα (τον αγόρασε το 2023 αντί 400.000 ευρώ) και Σαλερνιτάνα με το συμβόλαιο του να λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι.

Στην ΑΕΛ ποντάρουν πάρα πολλά στον 25χρονο Βινιάτο και πως θα θέλει και ο ίδιος να κάνει τη μεγάλη επιστροφή και να πάρει παιχνίδια στα πόδια του, ούτως ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον να βρει ένα καλό συμβόλαιο είτε στην Ιταλία είτε και σε κάποιο άλλο μεγάλο πρωτάθλημα.