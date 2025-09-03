Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Επικρατέστερος για τον πάγκο της Λεβερκούζεν ο Τσάβι

Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ ο Τσάβι Ερνάντεθ είναι ο επικρατέστερος για να διαδεχθεί τον Έρικ Τεν Χαγκ στον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη φετινή League Phase του Champions League Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά το πρωτάθλημα και δείχνει να είναι κάπως μπερδεμένη μετά και τη φυγή του Τσάμπι Αλόνσο, ένας προπονητής που την έκανε πρωταθλήτρια Γερμανίας και που την έβγαλε ξανά στον Ευρωπαϊκό χάρτη.

Ο Έρικ Τεν Χαγκ ανέλαβε ουσιαστικά αυτό τον δύσκολο ρόλο που είχε ο προκάτοχος του, αλλά όπως αποδείχθηκε δεν κατάφερε να τη βάλει στο σωστό δρόμο, με τους ιθύνοντες των «Ασπιρίνων» να τον απολύουν πολύ νωρίς στη σεζόν και να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του.

Με βάση τα όσα αναφέρει η γερμανική έκδοση του Skysports, αυτός που είναι νούμερο ένα φαβορί για τον πάγκο της Μπάγερ Λεβερκούζεν είναι ο θρύλος της Μπαρτσελόνα, Τσάβι ο οποίος πέρα ως ποδοσφαιριστής την αναγέννησε όπως ο Τσάμπι Αλόνσο και την έβαλε ξανά στο δρόμο των διακρίσεων και των τίτλων με ιδιαίτερη επιτυχία, αφού πόνταρε αρκετά στην κορυφαία ακαδημία των «Μπλαουγκράνα» και του κόσμου τη La Masia, αναδεικνύοντας πάρα πολλούς πιτσιρικάδες, όπως οι Λαμίν Γιαμάλ και Γκάβι.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές, διότι οι υπεύθυνοι της Γερμανικής ομάδας εξετάζουν και άλλες επιλογές και μία εξ' αυτών είναι ο Έντιν Τέρζιτς ο οποίος το 2024 ήταν στη Ντόρτμουντ.