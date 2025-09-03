Ταμπόρδα: «Τον Παναθηναϊκό τον σέβονται σε όλο τον κόσμο»

Ο Αργεντινός άσος μίλησε για τους λόγους που τον έφεραν στην Ελλάδα για λογαριασμό του «τριφυλλιού» και ζήτησε από τον κόσμο να είναι ήρεμος και να ξέρει πως θα φεύγει χαρούμενους μετά τους αγώνες.

Άφησε την πατρίδα του, την οικογένεια και τους φίλους του, γιατί θεώρησε τεράστια ευκαιρία την πρόκληση του Παναθηναϊκού. Αυτό είπε ο Βισέντε Ταμπόρδα στην πρώτη του συνέντευξη μετά την υπογραφή του στο «τριφύλλι». Ο Αργεντινός μιλώντας στο κανάλι των «πράσινων», ξεκαθάρισε πως τον σύλλογο τον γνωρίζουν σε όλο τον κόσμο και υποσχέθηκε μάχη, ένταση και χαρά για τον κόσμο μετά από κάθε αγώνα.

Οι δηλώσεις του Ταμπόρδα:

«Πληροφορήθηκα για το ενδιαφέρον πριν μερικές μέρες. Μόλις το έμαθα δεν είχα καμία αμφιβολία να έρθω. Είναι πολύ μεγάλος σύλλογος κι αποτελεί πρόκληση για μένα. Γι’ αυτό αποδέχτηκα την πρόκληση».

Για την πρώτη του εμπειρία μακριά απ’ την Αργεντινή: «Είναι δύσκολο να αφήνεις πίσω σου τις συνήθειες και την οικογένειά σου. Αλλά μου αρέσουν οι προκλήσεις, μου αρέσει ο σύλλογος, οπότε δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία να αφήσω πίσω κάποια πράγματα. Όπως την οικογένειά μου και τους φίλους μου, ώστε να μπορέσω να βρίσκομαι εδώ».

Για τους λόγους που τον έπεισαν να πάει στον Παναθηναϊκό: «Πολύς κόσμος μου μίλησε για τους Έλληνες φιλάθλους, οι οποίοι είναι παθιασμένοι με το ποδόσφαιρο. Αυτό μου θυμίζει την Αργεντινή γιατί οι φίλαθλοι είναι παρόμοιοι. Είναι ένας σύλλογος πολύ μεγάλος, τον οποίο σέβονται σε όλο τον κόσμο, οπότε κι αυτό ήταν κάτι που με παρακίνησε».

Για το αγωνιστικό του στυλ: «Είμαι παίκτης που του αρέσει να προωθείται. Μου αρέσει να επιτίθεμαι να έχω την μπάλα και να φτάνω στην αντίπαλη περιοχή. Όταν η ομάδα δεν έχει την μπάλα θα γίνομαι ο πρώτος αμυντικός. Για να την ξανακερδίσω και να αντεπιτεθώ. Στο σύλλογο που βρισκόμαστε πρέπει να αντιλαμβανόμαστε τις ευθύνες και να πρωταγωνιστούμε σε όλα τα παιχνίδια».

Για το αν θα ακολουθήσει το δρόμο των Αργεντινών που αγαπήθηκαν στον Παναθηναϊκό: «Νομίζω πως ναι. Γι’ αυτό μου άρεσε η πρόκληση και όταν μου μίλησαν για τους φιλάθλους στην Ελλάδα, μου άρεσε πολύ. Ξέρω πως θα έχουμε μια καλή σχέση γιατί ξέρω τον τρόπο που παίζω. Τώρα θα αρχίσω σιγά σιγά να γνωρίζω το πάθος που έχουν για τον σύλλογο».

Για τους στόχους που έχει στην καριέρα του με τον Παναθηναϊκό: «Κυρίως θα ήθελα να προσαρμοστώ στην πόλη. Να μάθω λίγο τη γλώσσα καθώς και τους χώρους του συλλόγου. Αυτό θα είναι βασικό ώστε να μπορέσω να λειτουργήσω καλά στον αγωνιστικό χώρο. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω και να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου για τους στόχους που έχει ο σύλλογος και να τους υλοποιήσουμε ως ομάδα».

Για το ποιο μήνυμα θέλει να στείλει στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού: «Να μείνουν ήσυχοι γιατί το μόνο που μπορούμε να εγγυηθούμε η ομάδα κι εγώ, είναι πίεση, ένταση, μάχη και δέσμευση ότι θα φεύγουν χαρούμενοι μετά τους αγώνες».