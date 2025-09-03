Υποψήφιος ο Ποστέκογλου για Φενέρμπαχτσε και Λεβερκούζεν

Το όνομα του Άγγελου Ποστέκογλου ακούγεται για τους πάγκους της Φενέρμπαχτσε και της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Προπονητή ψάχνουν τόσο η Φενέρμπαχτσε όσο και η Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς απέλυσαν Μουρίνιο και Τεν Χάαγκ αντίστοιχα. Και για τους δύο πάγκους, ακούγεται έντονα το όνομα του Άγγελου Ποστέκογλου, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο ομογενής προπονητής είναι ελεύθερος, μετά τη θητεία του στην Τότεναμ και εξετάζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του. Προ ημερών το όνομά του είχε «παίξει» και για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, μιας και ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο είναι προ των πυλών της εξόδου.

