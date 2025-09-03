Γκρίνια για Ντονάτι στη Σαμπντόρια

Η Σαμπντόρια ξεκίνησε στη φετινή Serie B με δύο ήττες στα πρώτα παιχνίδια της, ενώ ο αποκλεισμός από το Κύπελλο επιδείνωσε το κλίμα στην ομάδα της Γένοβας όπου ήδη υπάρχουν αντιδράσεις για τον τεχνικό της ομάδας, Μάσιμο Ντονάτι.

Ο πρώην προπονητής της Athens Kallitha και νυν της ιταλικής ομάδας, μετά την ήττα με 3-1 από την Σουντ Τιρόλο επιχείρησε να ρίξει τους τόνους.

«Τακτικά δεν είδα μεγάλα προβλήματα. Δεν υπάρχουν άμεσες λύσεις τώρα, χρειάζεται να ξεκινήσουμε από την αρχή και να κάνουμε reset. Είχαμε 18 τελικές προσπάθειες, είναι απογοητευτικό πώς ήρθαν τα γκολ».

Στο Μπολζάνο, παρουσία του Σιγκαπουριανού επενδυτή Τζόζεφ Τέι, του αθλητικού διευθυντή Γέσπερ Φρέντμπεργκ και του αθλητικού διευθυντή Αντρέα Μαντσίνι, έγινε σύσκεψη προκειμένου να αναλυθεί το κακό ξεκίνημα και να γίνουν κάποιες τελευταίες βελτιωτικές κινήσεις.

Οι οπαδοί της Σαμπντόρια διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την απουσία του προέδρου Μάτεο Μανφρέντι από το τελευταίο ματς, δείχνοντας την απογοήτευσή τους για τη συνεχιζόμενη αγωνιστική δυστοκία που ήδη μπαίνει στο τρίτο της έτος υπό τη συγκεκριμένη διοίκηση χωρίς να έχει καταφέρει να αναστρέψει την κατάσταση.