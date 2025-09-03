Η διαφάνεια γεμίζει το ταμείο

Η αποκάλυψη για τη Βίβλο της Αρχής Ξεπλύματος Χρήματος στο θέμα του παράνομου στοιχηματισμού, κατέδειξε και τη διάσταση του προβλήματος. Γράφει ο Κ. Θωμαΐδης.

Περίπου μισό εκατ. Έλληνες παίζουν παράνομο στοίχημα και το 2024 ο τζίρος του άγγιξε το 1,5 δισ. εκατ. ευρώ. Ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ Βαγγέλης Γραμμένος εξήγησε ότι η Ομοσπονδία δεν διαθέτει τα απαραίτητα εργαλεία για να εντοπίσει .όσους περιλαμβάνονται διαχρονικά στις εκθέσεις της Sportradar. Έχει δίκιο. Αυτό είναι ζήτημα της πολιτείας με τις αστυνομικές και τις δικαστικές αρχές.

Όμως η ΕΠΟ θα μπορούσε να ακολουθήσει το παράδειγμα της Κύπρου. Εκεί τα πρωταθλήματα ήταν πιο διεφθαρμένα από τα δικό μας. Οι Κύπριοι έβαλαν τα πράγματα σε μια τάξη όταν δημιούργησαν ένα αγγλοσαξωνικό κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο είχε ως επίκεντρο τις προληπτικές κυρώσεις.

Με απλό και κλιμακωτό τρόπο επέβαλαν ποινές στους υπότροπους. Αν είχες ευθύνη για έναν φάκελο της Sportradar, ξεκινούσες με πρόστιμο. Στο δεύτερο και στον τρίτο φάκελο η τιμωρία περιλάμβανε και αφαίρεση ενός βαθμού. Υπήρχε κυπριακή ομάδα που έφτασε τους έντεκα φακέλους και υποβιβάστηκε.

Οι Κύπριοι θεώρησαν ότι πρέπει να εφαρμόσουν ένα point system που θα μοιάζει με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: Απολύτως αυτοματοποιημένες ποινές. Το πείραμα πέτυχε. Η διαφθορά στα κυπριακά πρωταθλήματα είναι πολύ μικρότερη απ’ ότι πριν μια πενταετία.

Η ΕΠΟ προτίμησε να στέλνει τους φακέλους της Εταιρίας Ανίχνευσης Στοιχηματικής Απάτης στην ποινική δικαιοσύνη και στα δικά της δικαιοδοτικά όργανα. Η ερευνητική διαδικασία ήταν ιδιαιτέρως φτωχή και οι αρχειοθετήσεις έλαβαν τη μορφή ενδημικού φαινομένου.

Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία διετία οι αναφορές της Sportradar για τους ελληνικούς αγώνες περιορίστηκαν δραστικά. Παρόλα αυτά εξακολουθούν να δρουν απατεώνες του στοιχήματος και σε μία περίπτωση, στη Super League 2, υφίσταται αφανής ιδιοκτήτης δύο ομάδων! Δουλειά του; Το παράνομο στοίχημα!

Η λύση βρίσκεται στα χέρια της ΕΠΟ. Είτε να ακολουθήσει το κυπριακό σύστημα είτε να ενταχθεί στο υπερεθνικό. Ας μην ξεχνάμε ότι η UEFA μέσω των φακέλων της Sportradar έχει τιμωρήσει ομάδες που μετείχαν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μέχρι και με δεκαετείς αποκλεισμούς. Το πειθαρχικό κομμάτι του ποδοσφαίρου διαθέτει το προνόμιο να προχωράει σε κύρωση χωρίς πλήρη απόδειξη. Με πιθανολόγηση.

Αν εφαρμοστεί ο Κώδικας Δεοντολογίας στο έπακρον, τότε και το ελληνικό ποδόσφαιρο θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της αλλοίωσης των αποτελεσμάτων αγώνων μέσω του παράνομου στοιχηματισμού. Άλλωστε τα μας στήνονται για να παιχτούν στο παράνομο στοίχημα. Όχι στο νόμιμο που σε περιμένει η τσιμπίδα της ποινικής δικαιοσύνης.

Υπάρχει και το άλλο: Η πολιτεία οφείλει να συνεργαστεί με την Ομοσπονδία γιατί κάθε χρόνο χάνει εκατομμύρια ευρώ από τη φοροδιαφυγή και την φοροαποφυγή. Το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει την υψηλότερη φορολογία για το στοίχημα στην Ευρώπη, αποτρέπει μεγάλες νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες να εισέλθουν στο πεδίο της χώρας μας. Αντίθετα, ελκύει ένα μη αδειοδοτημένο περιβάλλον, το οποίο μηχανεύεται διάφορους τρόπους για να ξεφεύγει από τους ελεγκτικούς φορείς. Άρα δεν είναι μόνο θέμα αξιοπιστίας και διαφάνειας για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά και εξέχων ζήτημα για τον δημόσιο κορβανά.

