H Σερβία βράβευσε τον Ζίβκοβιτς για την αφοσίωσή του στην Εθνική ομάδα (pic)

Η Εθνική Σερβίας βράβευσε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς για την αφοσίωσή του στην Εθνική ομάδα.

Η Σερβία βράβευσε τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς όπως και άλλους ποδοσφαιριστές της Εθνικής ομάδας για την αφοσίωσή τους στο εθνόσημο, σε μία πολύ όμορφη τελετουργική πράξη απονομής και αναγνώρισης σε παίκτες που έχουν πολλά παιχνίδια με τους «Πλάβι».

Πιο συγκεκριμένα, στον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ αλλά και στους Γκουντέλι, Μιλένκοβιτς, Κόστιτς, Μακσίμοβιτς και Λούκιτς δόθηκε από μία χρυσή σφαίρα, ενώ στους Τάντιτς και Μίτροβιτς μία διαμαντένια μπάλα.

Όσα αναφέρουν οι Σέρβοι:

Αυθόρμητα, ειλικρινά, σε κάποιες στιγμές πολύ συγκινητική, πραγματοποιήθηκε η τελετουργική πράξη απονομής αναγνώρισης σε παίκτες που από τον αριθμό των παιχνιδιών που έπαιξαν, αλλά, πάνω απ' όλα, με την προσέγγισή τους, το χάρισμα και την αγάπη τους για την εθνική ομάδα ενέπνευσαν πολλές γενιές.



Τις μέρες που τα μέλη της εθνικής μας ομάδας ετοιμάζονται για δύο πολύ σημαντικές μονομαχίες στο δρόμο τους προς ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, κόντρα στη Λετονία στη Ρίγα και την Αγγλία στο Βελιγράδι, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σερβίας πήρε τη στιγμή να παρουσιάσει τα βραβεία στην αίθουσα Τύπου της FSS Sports Center στη Στάρα Πάζοβα σε όσους γράφουν ιστορία εδώ και χρόνια του σερβικού ποδοσφαίρου.



Με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ποδοσφαίρου Σερβίας, οι Χρυσές Σφαίρες για 50 και περισσότερες συμμετοχές με τη φανέλα της Εθνικής ομάδας ανήκαν σε έξι, ενώ οι Diamond Balls για 75 ή περισσότερα παιχνίδια που διεξήχθησαν ανήκουν σε δύο εκπροσώπους μας.



Οι διαμαντένιες μπάλες ανήκαν στους Ντούσαν Τάντιτς και Αλεξάνταρ Μίτροβιτς, ενώ οι Χρυσές Σφαίρες πήγαν στα χέρια των Νεμάνια Γκουντέλι, Νίκολα Μιλένκοβιτς, Φιλίπ Κόστιτς, Νεμάνια Μακσίμοβιτς, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Σάσα Λούκιτς.



Τα τρόπαια παρουσίασαν στην εθνική μας ομάδα ο πρόεδρος Ντράγκαν Ντιάιτς, ο προπονητής Ντράγκαν Στοΐκοβιτς, ο διευθυντής της ομάδας «Α» Στέβαν Στογιάνοβιτς και ο διευθυντής όλων των εθνικών επιλογών Νενάντ Μπιέκοβιτς.



Οι εισαγωγικές παρουσιάσεις του Προέδρου Ντράγκαν Ντιάιτς και του επιλογέα Ντράγκαν Στοΐκοβιτς, οι οποίοι εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους στους νικητές για την εξαιρετική αφοσίωσή τους, τον επαγγελματισμό και την ιδιαίτερη προσφορά τους στην εθνική Σερβία, ήταν η εισαγωγή στην τελετή απονομής.



Ο αρχηγός των Eagles και καλύτερος σουτέρ στην ιστορία της εθνικής μας ομάδας, Aleksandar Mitrovic, ευχαρίστησε εκ μέρους όλων των βραβευμένων τον Ποδοσφαιρικό Σύνδεσμο Σερβίας για τις βραβεύσεις.



Υπήρξε κοινή φωτογράφιση, με μήνυμα του προέδρου Ντράγκαν Τζάιτς: "Αυτό είναι μια υπενθύμιση ότι η αναπαράσταση είναι αιώνια, και εσείς είστε μέρος της ιστορίας της. ”



Μένει μόνο να καταλήξουμε ξανά:



Παιδιά, σας ευχαριστώ που εμπνέετε πολλές γενιές με τη στάση, τα παιχνίδια, το χάρισμα και την αγάπη σας για τη Σερβία!