ΑΕΚ: Αυτό είναι το «κιτρινόμαυρο» καλεντάρι των 23 αγώνων σε Ελλάδα και Ευρώπη μέχρι τα Χριστούγεννα

Μετά (και) την κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας η ΑΕΚ έμαθε το συνολικό της πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων!

Το καλεντάρι της Ένωσης περιλαμβάνει τρεις διοργανώσεις: Πρωτάθλημα, Κύπελλο και UEFA Conference League, με την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να δινει 23 αγώνες μέχρι τη διακοπή των Χριστουγέννων.

Πλέον, αυτό που απομένει, είναι να γίνουν γνωστές οι ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων της ΑΕΚ στην Ελλάδα (σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο) όμως σε κάθε περίπτωση στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο έχουν πλέον τον... χάρτη του προγράμματος πάνω στον οποίο θα δουλέψουν.

Η ΑΕΚ μετά την επανέναρξη, έχει να δώσει πέντε παιχνίδια από μέσα Σεπτέμβρη μέχρι τέλος του μήνα καθώς στα τρία ματς πρωταθλήματος με Λεβαδειακό - Λάρισα (έξω) και Βόλο (μέσα) προστίθενται και τα δυο παιχνίδια Κυπέλλου με Αιγάλεω (εκτός) και Παναιτωλικό (μέσα), ενώ τα σοβαρά... ζόρια για την Ένωση έρχονται το τελευταίο διάστημα του Οκτώβρη όπου θα αντιμετωπίσει κατά σειρά μέσα σε μια εβδομάδα ΠΑΟΚ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena και Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη για το πρωτάθλημα ενώ ενδιάμεσα θα έχει την μάχη με την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφρια για το UEFA Conference League.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΑΕΚ:

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Super League: 3η αγωνιστική Λεβαδειακός-ΑΕΚ (13-14/9)

Κύπελλο Ελλάδος: 1η Αγωνιστική Αιγάλεω - ΑΕΚ (16-17-18.09.2025)

Super League: 4η αγωνιστική Λάρισα-ΑΕΚ (20-21/9)

Κύπελλο Ελλάδος: 2η Αγωνιστική ΑΕΚ - Παναιτωλικός (23-24-25.09.2025)

Super League: 5η αγωνιστική ΑΕΚ-Βόλος (27-28/9)

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

UEFA Conference League: 1η αγωνιστική Τσέλιε-ΑΕΚ (2/10, 22:00)

Super League: 6η αγωνιστική Κηφισιά-ΑΕΚ (5/10)

Super League: 7η αγωνιστική ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (18-19/10)

UEFA Conference League: 2η αγωνιστική ΑΕΚ-Αμπερντίν (23/10, 19:45)

Super League: 8η αγωνιστική Oλυμπιακός-ΑΕΚ (26/10)

Κύπελλο Ελλάδος: 3η Αγωνιστική Ηλιούπολη - ΑΕΚ (28-29-30.10.2025)

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Super League: 9η αγωνιστική ΑΕΚ-Παναιτωλικός (1-2/11)

UEFA Conference League: 3η αγωνιστική ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς (6/11, 19:45)

Super League: 10η αγωνιστική ΟΦΗ-ΑΕΚ (9/11)

Super League: 11η αγωνιστική ΑΕΚ-Άρης (22-23/11)

UEFA Conference League: 4η αγωνιστική Φιορεντίνα-ΑΕΚ (27/11, 22:00)

Super League: 12η αγωνιστική Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (30/11)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Κύπελλο Ελλάδος: 4η Αγωνιστική ΑΕΚ - ΟΦΗ (02-03-04.12.2025)

Super League: 13η αγωνιστική ΑΕΚ-Ατρόμητος (6-7/12)

UEFA Conference League: 5η αγωνιστική Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ (11/12, 19:45)

Super League: 14η αγωνιστική Παναιτωλικός-ΑΕΚ (14/12)

UEFA Conference League: 6η αγωνιστική ΑΕΚ-Κραϊόβα (18/12, 22:00)

Super League: 15η αγωνιστική ΑΕΚ-ΟΦΗ (21/12)

