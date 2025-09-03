Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Η νέα μορφή του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson φέρνει νέα δεδομένα στον θεσμό, καθώς έγινε η κλήρωση της League Phase και μετά από πέντε αγωνιστικές, η πρόκριση θα κριθεί βάσει της ενιαίας βαθμολογίας.
Ως εκ τούτου, είναι πιθανό να προκύψουν ισοβαθμίες και γι’ αυτό έχουν μεγάλη σημασία τα κριτήρια ισοβαθμίας.
Σε περίπτωση που μια ή παραπάνω ομάδες συγκεντρώσουν τους ίδιους πόντους, θα μετρούν κατά σειρά τα εξής:
1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων
2. Η καλύτερη επίθεση
3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας
4. Οι περισσότερες νίκες
5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες
6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025