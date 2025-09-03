Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Αυτά που ισχύουν στην περίπτωση που μια ή παραπάνω ομάδες συγκεντρώσουν τους ίδιους πόντους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Η νέα μορφή του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson φέρνει νέα δεδομένα στον θεσμό, καθώς έγινε η κλήρωση της League Phase και μετά από πέντε αγωνιστικές, η πρόκριση θα κριθεί βάσει της ενιαίας βαθμολογίας.

Ως εκ τούτου, είναι πιθανό να προκύψουν ισοβαθμίες και γι’ αυτό έχουν μεγάλη σημασία τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σε περίπτωση που μια ή παραπάνω ομάδες συγκεντρώσουν τους ίδιους πόντους, θα μετρούν κατά σειρά τα εξής:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Μεγαλύτερη βαθμολογία κατά την περίοδο 2024-2025

