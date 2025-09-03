Δύο ντέρμπι Θεσσαλονίκης σε τρεις μέρες - 23 παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ μέχρι τα Χριστούγεννα!

Μέσα σε τρεις μήνες οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου θα δώσουν 23 παιχνίδια σε τρεις διαφορετικές διοργανώσεις, πηγαίνοντας non-stop μέχρι τις γιορτές.
Ο μήνας που «ξεχωρίζει» είναι ο Οκτώβριος με δύο συνεχόμενα ντέρμπι απέναντι σε Ολυμπιακό εντός (4-5/10) και ΑΕΚ εκτός (18-19/10), ενώ οι «ασπρόμαυροι» θα ταξιδέψουν σε Θέλτα και Λιλ για το Europa League.
Μετά την σημερινή (3/9) κλήρωση του Κυπέλλου, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στο «Κλ. Βικελίδης» τον Άρη στις αρχές Δεκέμβρη (2-3-4/12), ενώ λίγα 24ωρα μετά θα υποδεχθεί τους «κιτρινόμαυρους» στην Τούμπα για τη 13η αγωνιστική της φετινής Super League.
Αναλυτικά το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ:
13–14/9 ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
16-17-18/9 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
20–21/9 ΠΑΟΚ - Παναιτωλικός
24/9 ΠΑΟΚ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
27-28/9 Aστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ
2/10 Θέλτα - ΠΑΟΚ
4-5/10 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
18-19/10 AEK - ΠΑΟΚ
23/10 Λιλ - ΠΑΟΚ
25-26/10 ΠΑΟΚ - Βόλος
28-29-30/10 ΠΑΟΚ - ΑΕΛ
1-2/11 Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ
6/11 ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις
8-9/11 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ
22-23/11 ΠΑΟΚ - Κηφισιά
27/11 ΠΑΟΚ - Μπραν
29-30/11 Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ
2-3-4/12 Άρης - ΠΑΟΚ
6-7/12 ΠΑΟΚ - Άρης
11/12 Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ
13-14/12 Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
16-17-18/12 ΠΑΟΚ - Μαρκό
20- 21/12 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός