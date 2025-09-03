Κύπελλο: Πρεμιέρα στη Λιβαδειά ο ΠΑΟΚ - Με Καλλιθέα ο Παναθηναϊκός, με Αιγάλεω η ΑΕΚ - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Δείτε το πρόγραμμα και όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το νέο φορμάτ της διοργάνωσης.

Με νέα μορφή διεξάγεται φέτος το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και σήμερα διενεργήθηκε η κλήρωση της League Phase.

Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της κλήρωσης, τον λόγο πήρε ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης, ο οποίος αναφέρθηκε στο νέο φορμάτ του Κυπέλλου. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι στόχος είναι να υπάρχουν Έλληνες διαιτητές στα παιχνίδια Κυπέλλου και ξένοι στο VAR προκειμένου, να διαιτητεύσουν οι Έλληνες κάποια ματς μεταξύ μεγάλων ομάδων. Ακόμα αναφέρθηκε στην υποχρεωτική από φέτος συμμετοχή ενός Έλληνα παίκτη στην ενδεκάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι περιορισμοί που μπήκαν στη διαδικασία είναι ότι Ελλάς Σύρου και Καβάλα θα παίξουν εκτός έδρας την 1η αγωνιστική. Λόγω των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ο Ολυμπιακός δεν θα παίξει την πρώτη αγωνιστική, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός δεν θα αγωνιστούν στη 2η. Μόνο τα ματς των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού θα διεξαχθούν την 5η αγωνιστική.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

1η αγωνιστική (16-17-18/9)

Ατρόμητος-Ελλάς Σύρου

Ηλιούπολη-Βόλος

Κηφισιά-Αστέρας Aktor

Λεβαδειακός-ΠΑΟΚ

Μαρκό-ΑΕΛ

ΟΦΗ-Καβάλα

Παναθηναϊκός-Athens Kallithea

Παναιτωλικός-Άρης

Αιγάλεω-ΑΕΚ

2η αγωνιστική (23-24-25/9)

ΑΕΚ-Παναιτωλικός

ΑΕΛ-Λεβαδειακός

Αστέρας Aktor-Ολυμπιακός

Athens Kallithea-ΟΦΗ

Άρης-Μαρκό

Βόλος-Ατρόμητος

Ελλάς Σύρου-Αιγάλεω

Καβάλα-Κηφισιά

Ηρακλής-Ηλιούπολη

3η αγωνιστική (28-29-30/10)

Ατρόμητος-Παναθηναϊκός

Ηλιούπολη-ΑΕΚ

Κηφισιά-Athens Kallithea

Λεβαδειακός-Αστέρας Aktor

Ολυμπιακός-Βόλος

ΟΦΗ-Ηρακλής

Παναιτωλικός-Ελλάς Σύρου

ΠΑΟΚ-ΑΕΛ

Αιγάλεω-Άρης

4η αγωνιστική (2-3-4/12)

ΑΕΚ-ΟΦΗ

ΑΕΛ-Ατρόμητος

Αστέρας Aktor-Ηλιούπολη

Athens Kallithea-Καβάλα

Άρης-ΠΑΟΚ

Βόλος-Αιγάλεω

Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός

Μαρκό-Λεβαδειακός

Ηρακλής-Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός-Κηφισιά

5η αγωνιστική (16-17-18/12)

Καβάλα-Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός-Ηρακλής

ΠΑΟΚ-Μαρκό

Τα αποτελέσματα των αγώνων της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία των 20 ομάδων για τη League Phase θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση και ποιες ομάδες θα συμμετέχουν στα playoffs.

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: Oι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν:

1ος προημιτελικός: O 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Στα ημιτελικά συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς:

1ος ημιτελικός: O νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: O νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Διαβάστε ακόμα:

Με Αιγάλεω, Παναιτωλικό, Ηλιούπολη και ΟΦΗ η ΑΕΚ στη League Phase

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού στη League Phase του Κυπέλλου

Οι αντίπαλοι του Άρη στη League Phase του Κυπέλλου - Ντέρμπι με ΠΑΟΚ την 4η αγωνιστική

Άρης - ΠΑΟΚ στο Κύπελλο: Οι αντίπαλοι του Δικεφάλου στη League Phase!

Οι αντίπαλοι του Παναθηναϊκού στη League Phase του Κυπέλλου