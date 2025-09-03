Κύπελλο: Με Αιγάλεω, Παναιτωλικό, Ηλιούπολη και ΟΦΗ η ΑΕΚ στη League Phase

Η ΑΕΚ έμαθε τους αντιπάλους της στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας όπου κάνει πρεμιέρα εκτός έδρας στο Αιγάλεω ενώ θα αντιμετωπίσει επίσης Παναιτωλικό (μέσα), Ηλιούπολη (έξω) και ΟΦΗ (μέσα).

Επι της ουσίας η Ένωση θα αντιμετωπίσει δυο ομάδες από το πρωτάθλημα της Super League 2 (Αιγάλεω - Ηλιούπολη) εκτός έδρας και δυο ομάδες της Super League (Παναιτωλικό - ΟΦΗ) στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena και προφανώς στόχος είναι η πρόκριση στην αμέσως επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

1η Αγωνιστική 16-17-18.09.2025: Αιγάλεω - ΑΕΚ

2η Αγωνιστική 23-24-25.09.2025: ΑΕΚ - Παναιτωλικός

3η Αγωνιστική 28-29-30.10.2025: Ηλιούπολη - ΑΕΚ

4η Αγωνιστική 02-03-04.12.2025: ΑΕΚ - ΟΦΗ

Θυμίζουμε πως τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).