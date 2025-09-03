Κύπελλο: Με Αιγάλεω, Παναιτωλικό, Ηλιούπολη και ΟΦΗ η ΑΕΚ στη League Phase

Επι της ουσίας η Ένωση θα αντιμετωπίσει δυο ομάδες από το πρωτάθλημα της Super League 2 (Αιγάλεω - Ηλιούπολη) εκτός έδρας και δυο ομάδες της Super League (Παναιτωλικό - ΟΦΗ) στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena και προφανώς στόχος είναι η πρόκριση στην αμέσως επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:
1η Αγωνιστική 16-17-18.09.2025: Αιγάλεω - ΑΕΚ
2η Αγωνιστική 23-24-25.09.2025: ΑΕΚ - Παναιτωλικός
3η Αγωνιστική 28-29-30.10.2025: Ηλιούπολη - ΑΕΚ
4η Αγωνιστική 02-03-04.12.2025: ΑΕΚ - ΟΦΗ
Θυμίζουμε πως τα αποτελέσματα της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα από τον οποίο θα προσδιοριστεί ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).