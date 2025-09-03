Η ΑΕΚ αποχαιρετά τον 18χρονο Νίκο Παλάσκα: «Δεν θα σε ξεχάσουμε, θα είσαι πάντα εδώ, στην θέση σου στην Αγιά Σοφιά» (pic)

Συγκινεί η ΠΑΕ ΑΕΚ με την ανακοίνωση που εξέδωσε αποχαιρετώντας τον Νίκο Παλάσκα, ένα 18χρονο παιδί από τον Βόλο που έφυγε τόσο πρόωρα από τη ζωή από ρήξη ανευρύσματος και εγκεφαλική αιμορραγία, την ώρα που βρισκόταν με φίλους του στον Άγιο Κωνσταντίνο.

Ο Νίκος ήταν μέλος του Συνδέσμου Original της ΑΕΚ στον Βόλο και χθες οι σύντροφοί του στην «κιτρινόμαυρη» κερκίδα ήταν εκεί για το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής.

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε μια ιδιαίτερα συγκινητική ανακοίνωση στην οποία αναφέρει:

«Αποχαιρετήσαμε χθες τον Νίκο Παλάσκα, ένα δικό μας παιδί, που έφυγε νωρίς από κοντά μας.

Οι σύντροφοί του στην «κιτρινόμαυρη» κερκίδα ήταν εκεί για το τελευταίο αντίο στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο, μαζί τους και η ψυχή όλης της ΑΕΚ, που ο Νίκος με τόσο πάθος αγάπησε.

Η σημαία της ομάδας μας τον συντρόφευσε στο τελευταίο του ταξίδι. Η σκέψη όλης της οικογένειας της ΑΕΚ είναι στους δικούς του ανθρώπους. Κουράγιο και δύναμη...

Αντίο Νίκο, δεν θα σε ξεχάσουμε, θα είσαι πάντα εδώ, στην θέση σου στο Σπίτι μας...».

Αντίο με τον ύμνο της ΑΕΚ

Η σορός του Νίκου Παλάσκα οδηγήθηκε χθες στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής όπου πλήθος κόσμου βρέθηκε για το τελευταίο αντίο. Δεκάδες φίλοι του συνόδευσαν τη σορό με μηχανάκια και λευκά μπλουζάκια, ενώ έξω από τον ναό τον αποχαιρέτισαν με καπνογόνα και τραγουδώντας τον ύμνο της ΑΕΚ, της ομάδας που λάτρευε. Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με τη σημαία της Ένωσης.

Ο Νίκος Παλάσκας, μέλος του Συνδέσμου Original ΑΕΚ, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία. Ο Βόλος παραμένει “παγωμένος” από τον πρόωρο χαμό του 18χρονου, που μόλις πριν λίγους μήνες δεχόταν ευχές για τα γενέθλιά του και σήμερα οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία.

