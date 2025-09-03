ΠΑΣ Γιάννινα: Απέκτησε τον Κροάτη Μπρκλιάτσα

Μια ακόμα μεταγραφή ανακοίνωσε ο ΠΑΣ Γιάννινα, καθώς απέκτησε τον νεαρό Κροάτη μεσοεπιθετικό Μάρκο Μπρκλιάτσα.

Αναλυτικά:

H Π.Α.Ε. Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με τον Κροάτη ποδοσφαιριστή Marko Brkljača.

Ο 21χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός ανήκε στην Dinamo Zagreb, αλλά αγωνίστηκε δανεικός για ένα εξάμηνο στον σλοβένικη ND Primorje, ομάδα Α’ κατηγορίας και ένα εξάμηνο στην κροατική NK Jarun, της Β’ κατηγορίας της Κροατίας και τις μικρές ομάδες της Dinamo Zagreb και την Hajduk. Παράλληλα ο Μarko είχε συμμετοχές και με τις ομάδες της Εθνικής Κροατίας από Κ15 ως Κ19.

Καλώς όρισες Marko στη μεγάλη οικογένεια του Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ.