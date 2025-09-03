Γκατούζο για το Ιταλία-Ισραήλ: «Η FIGC προσπαθεί να οργανώσει έναν τέλειο αγώνα στο Ούντινε - Μου ραγίζει την καρδιά η κατάσταση»

Περίπου έναν μήνα πριν από τον σημαντικό αγώνα μεταξύ της εθνικής Ιταλίας και του Ισραήλ, που θα γίνει στο Ούντινε για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο Τζενάρο Γκατούζο μίλησε σε συνέντευξη Τύπου για το αθλητικό και ανθρώπινο διακύβευμα αυτής της αναμέτρησης.

Γνωρίζοντας το ευαίσθητο πλαίσιο και τις εντάσεις που μπορεί να περιβάλλουν ορισμένες διεθνείς διοργανώσεις, ο Ιταλός ομοσπονδιακός προπονητής μοιράστηκε τις ανησυχίες του σχετικά με την ασφάλεια και την πιθανότητα ταραχών, τονίζοντας παράλληλα την δέσμευσή του στην ειρήνη και τον σεβασμό προς τους πολίτες. Υπενθυμίζεται ότι αρκετές ομοσπονδίες έχουν ζητήσει μποϊκοτάζ του αγώνα και έχουν επικοινωνήσει με τις αρμόδιες πολιτικές αρχές.

«Μπορεί να υπάρξουν δημόσιες ταραχές κατά την διάρκεια του αγώνα Ιταλία-Ισραήλ στο Ούντινε; Είμαι άνθρωπος της ειρήνης και μου ραγίζει την καρδιά να βλέπω πολίτες και παιδιά να επηρεάζονται. Μου ραγίζει την καρδιά. Αλλά έχουμε δουλειά να κάνουμε και η FIGC εργάζεται επίσης σκληρά για να βρει λύσεις και να οργανώσει έναν τέλειο αγώνα στο Ούντινε, μεταξύ άλλων και από άποψη ασφάλειας. Το καθήκον μας είναι να κάνουμε τη δουλειά μας, αλλά ελπίζω ότι θα βρεθεί μια ειρηνική λύση. Αυτή είναι μια κατάσταση που με επηρεάζει βαθιά και με πληγώνει», σχολίασε ο Γκατούζο, ενώ υπενθυμίζεται ότι το Ισραήλ θα «υποδεχθεί» σε πέντε ημέρες στο «Nagyerdei Stadion» στο Ντέμπρετσεν της Ουγγαρίας, την «σκουάντρα ατζούρα».