Αιγάλεω: Ενίσχυση με Τακεσιάν για δυο χρόνια

Την απόκτηση του Γκαραμπέτ Τακεσιάν, που έχει αγωνιστεί στις ακαδημίες των ΑΕΛ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού, ανακοίνωσε το Αιγάλεω.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Αιγάλεω 1931 ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Γκαραμπέτ Τακεσιάν.

Ο 18χρονος (24/12/2006) ταλαντούχος μέσος, με καταγωγή από την Ελλάδα και την Αρμενία, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με την ομάδα μας.

Ο Τακεσιάν, που αγωνίζεται ως αριστεροπόδαρος χαφ, προέρχεται από τις ακαδημίες της ΑΕΛ και της ΑΕΚ, ενώ τα τελευταία χρόνια ανήκε στον Παναθηναϊκό, καταγράφοντας σημαντικές παρουσίες στη Super League K19.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Αιγάλεω και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!

