Άρης: Το απόλυτο φαβορί για τον πάγκο ο Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ έχει πάρει σαφές προβάδισμα για τη θέση του προπονητή στον Άρη - Εν αναμονή της οριστικής συμφωνίας

Μέσα στις επόμενες μέρες, αν όχι ώρες, ο Άρης αναμένεται να έχει δώσει τα χέρια με τον νέο προπονητή του. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα και ο Ρουμπέν Ρέγιες ψάχνει πυρετωδώς για τον αντικαταστάτη του.

Από χθες, Τρίτη, το SDNA.gr σας μετέφερε την είδηση για το όνομα του Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος εξετάστηκε, μεταξύ άλλων, από τον τεχνικό διευθυντή των κιτρινόμαυρων.

Ο Ισπανός κόουτς τις τελευταίες ώρες έχει κερδίσει σημαντικό έδαφος έναντι των υπολοίπων υποψηφίων και δεν αποκλείεται να επέλθει οριστική συμφωνία μέσα στις επόμενες ώρες, ώστε να μπει στο αεροπλάνο και να προλάβει να γνωρίσει τους ποδοσφαιριστές της ομάδας ως το απόγευμα, όπου είναι και προγραμματισμένη η προπόνηση στο Ρύσιο.