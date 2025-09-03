Σε ομάδα του Αμαζονίου ο Ταχτσίδης!

Νέος προορισμός στην καριέρα του Παναγιώτη Ταχτσίδη είναι η βραζιλιάνικη Ρέμο

Στη Βραζιλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Παναγιώτης Ταχτσίδης! Ο 34χρονος άσος συμφώνησε με τη Ρέμο, ομάδα της Β' κατηγορίας, που φέτος προβιβάστηκε από τη Γ' Εθνική.

Έτσι ο Ταχτσίδης θα αγωνιστεί στη χώρα του καφέ, έχοντας ένα γεμάτο βιογραφικό, καθώς έχει παίξει μεταξύ άλλων σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Ρόμα, Κάλιαρι, Νότιγχαχμ Φόρεστ.

