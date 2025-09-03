Σε ομάδα του Αμαζονίου ο Ταχτσίδης!

Στη Βραζιλία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Παναγιώτης Ταχτσίδης! Ο 34χρονος άσος συμφώνησε με τη Ρέμο, ομάδα της Β' κατηγορίας, που φέτος προβιβάστηκε από τη Γ' Εθνική.
Έτσι ο Ταχτσίδης θα αγωνιστεί στη χώρα του καφέ, έχοντας ένα γεμάτο βιογραφικό, καθώς έχει παίξει μεταξύ άλλων σε ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Ρόμα, Κάλιαρι, Νότιγχαχμ Φόρεστ.
Tem reforço chegando no Baenão! 🦁💙— Clube do Remo (@ClubeDoRemo) September 2, 2025
O meio-campista Panagiotis Tachtsidis, de 34 anos, é o mais novo reforço do Rei da Amazônia! Natural de Náplio, na Grécia, o atleta de 1,93m acumula uma longa trajetória no futebol europeu, com passagens por clubes como AEK (GRE), Roma (ITA),… pic.twitter.com/1lBemmSpPo