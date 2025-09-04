Οι τρεις «επαναστάσεις» του Αλεσάντρο Μπιάνκο (vids)

Ο 23χρονος χαφ του ΠΑΟΚ ήξερε τι ήθελε από πολύ μικρός και το διεκδίκησε.

Ποιο είναι το σπορ που βλέπουν τα περισσότερα παιδιά ζωντανά για πρώτη φορά στη ζωή τους; Όσοι απαντήσουν «το ποδόσφαιρο» δεν έχουν λαθέψει, αλλά ο κανόνας έχει και τις εξαιρέσεις του. Το πρώτο «οργανωμένο» σπορ που είδε ο Αλεσάντρο Μπιάνκο, ο νέος χαφ του ΠΑΟΚ, στη γειτονιά του στο Ορμπασάνο του Τορίνο, ήταν η… ποδηλασία! Δεν είχε κλείσει τα τέσσερα χρόνια του όταν στήθηκε με την οικογένειά του να δει ένα από τα ετάπ του Giro D’Italia, που περνούσε κοντά στο σπίτι του.

Η γειτονιά αυτή, με την ιδιαίτερη μορφολογία εδάφους για το Τορίνο (απότομες ανηφόρες, αλλά και επίπεδα σημεία), είναι ιδανική για την προπόνηση των ποδηλατών, ακόμα και επαγγελματιών. Γι’ αυτό και το ποδήλατο είναι σημαντικό στοιχείο της περιοχής. Ο νεαρός Αλεσάντρο επηρεάστηκε τόσο πολύ, που όχι μόνο δεν ξεκολλούσε από το παιδικό του ποδήλατο, αλλά ζήτησε να εγγραφεί σε ποδηλατικό σύλλογο!

Όσο γρήγορα φούντωσε αυτή η πρώιμη αγάπη, έτσι και ξεφούσκωσε. Η μαγεία της μπάλας είναι τέτοια που τον προσέλκυσε αμέσως, και στα επτά του χρόνια μπήκε στις ακαδημίες της Ορμπασάνο Γκαμπέτο, της ομάδας της γειτονιάς, που παρά το άγνωστο όνομά της έχει καλό όνομα στην ανάδειξη ποδοσφαιρικών ταλέντων. Στην παραίνεση της οικογένειας να συνεχίσει και τα δύο σπορ για ένα διάστημα, ήταν απόλυτος: Μόνο μπάλα. Ήταν η επανάσταση Νο1.

Από τους πρώτους μήνες κιόλας ο Μπιάνκο ξεχώρισε με το ώριμο παιχνίδι του. Η συνηθισμένη ερώτηση που άκουγε ο Μάριο Μπιάνκο, ο πατέρας του, όταν τον συνόδευε στις προπονήσεις είναι αν όντως ο γιος του είναι τόσο μικρός, όσο τον έχει δηλώσει! Όχι τόσο σε σωματικά προσόντα, όσο στην σοβαρότητα με την οποία αντιμετώπιζε το παιχνίδι.

Οι σκάουτς που περιδιαβαίνουν τις γειτονιές του Τορίνο είχαν πολλά να σημειώσουν στο μπλοκάκι τους από τις πρώτες ημέρες. Γι’ αυτό και την επόμενη αγωνιστική περίοδο ο Μπιάνκο μετακόμισε στην ακαδημία της Τορίνο, κι έμεινε εκεί έξι για έξι ολόκληρα χρόνια. Κάτι τέτοιο θεωρείται φυσική εξέλιξη, όμως κρύβει την… επανάσταση Νο2. Κι αυτό, διότι η οικογένεια του Μπιάνκο ήταν (και παραμένουν…) φανατικοί φίλοι της Γιουβέντους! Ο νεαρός είδε την ευκαιρία να εξελιχθεί σε καλύτερο περιβάλλον και δεν άφησε τους συναισθηματισμούς να τον επηρεάσουν.

Στα 14 του, κι ενώ ήδη έκανε… στράκες με τις ηλικιακές ομάδες της Τορίνο, οι προπονητές του στη «γκρανάτα» του έδωσαν μια ακόμα ευκαιρία: Να παίξει μπάλα σε αντρικό επίπεδο. Παραχωρήθηκε στην Κίζολα, μια μικρή ομάδα που εδρεύει στο Βινόβο, το προάστιο στο οποίο βρίσκεται το προπονητικό κέντρο της… Γιουβέντους! Η ομάδα συμμετείχε στο (περιφερειακό) πρωτάθλημα της Δ’ κατηγορίας και ο Αλεσάντρο έπαιζε και στην ανδρική εκτός από τις εφηβικές ομάδες, παίρνοντας εμπειρίες που δεν είχαν άλλοι στην ηλικία του.

Εκεί έγινε και η… επανάσταση Νο3. Ενώ όλοι οι προπονητές ήταν σίγουροι για μια επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του νεαρού, αυτός δεν άφησε πίσω την εκπαίδευσή του. Φοίτησε σε scolopi, δηλαδή σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διευθύνεται και χρηματοδοτείται από την καθολική εκκλησία και συνήθως απευθύνεται σε μαθητές των κατώτερων οικονομικών στρωμάτων. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της πανδημίας πήρε απολυτήριο επιστημονικού προσανατολισμού και έχει σκοπό να σπουδάσει sports management.

Με το που έκλεισε τα 16 και μπορούσε πια να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, η ευκαιρία δεν ήλθε από τις ομάδες του Τορίνο, αλλά από τη Φλωρεντία. Η Φιορεντίνα τον απέκτησε «δοκιμαστικά», ως δανεικό, το 2018, αλλά τον υπέγραψε κανονικά ένα χρόνο αργότερα και πλέον τον εξέλιξε σε ηγέτη μιας πολύ ταλαντούχας ομάδας K19.

Το αποκορύφωμα αυτής της γενιάς ήταν η κατάκτηση back to back δύο Coppa Primavera (2021-22 και 2022-23), διοργανώσεων των ομάδων αυτής της ηλικιακής κατηγορίας απ’ όλη την Ιταλία. Η Φιορεντίνα, με τον Μπιάνκο στο τιμόνι, νίκησε Μίλαν και Γιουβέντους αντίστοιχα στους τελικούς, κατέκτησε το 2023 και το Supercoppa Primavera. Εκείνη τη χρονιά έκανε και τις πρώτες του εμφανίσεις στην ανδρική ομάδα των «βιόλα», πρώτα σε ματς κυπέλλου, αλλά και στη Serie A.

Όντας ήδη μέλος των μικρών εθνικών ομάδων της Ιταλίας, και μη βρίσκοντας θέση στο αρχικό ρόστερ της Φιορεντίνα, πήρε το δρόμο των δανεισμών. Ο ΠΑΟΚ είναι ο τρίτος κατά σειρά σταθμός του και ο πρώτος εκτός Ιταλίας.

Το καλοκαίρι του 2023 δόθηκε δανεικός στην Serie B με τη Ρετζιάνα, όπου σε 37 συμμετοχές (προφανώς πρωτάθλημα), σκόραρε δύο φορές και έδωσε δύο ασίστ. Στις 23 Δεκεμβρίου 2023 πέτυχε το πρώτο του επαγγελματικό γκολ στο 3-2 επί της Σουντιρόλ.

Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στη Serie A, αλλά λίγο μετά δόθηκε δανεικός στη Μόντσα. Ο συνδετικός κρίκος των δύο ομάδων ονομάζεται Αλεσάντρο Νέστα, ο εμβληματικός διεθνής σέντερ μπακ και νυν προπονητής που τον είχε στη Ρετζιάνα και τον πήρε μαζί του στη Μόντσα. Στη σεζόν 2024–25 μέτρησε 35 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα (34 για τη Mόντσα, 1 για τη Φιορεντίνα), με ένα γκολ.

Όπως εύκολα βλέπει κανείς, η δημιουργία δεν είναι το δυνατό του σημείο. Σύμφωνα με το FotMob, όμως, το ποσοστό καριέρας του στις επιτυχημένες πάσες ξεπερνάει το 90% (για την ακρίβεια δίνεται ως 91,2%), έχει πάνω από 3,5 ανακτήσεις μπάλας ανά αγώνα και με τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζει το παιχνίδι παίρνει σχεδόν πάντα την καλύτερη απόφαση. Του λείπει το ρίσκο, ωστόσο ο Νέστα έχει δηλώσεις ότι θα το βρει με την εμπειρία.