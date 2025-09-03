Ατρόμητος: Χάλασε του Κόντε, ψάχνει άλλον μέσο

Δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση του Τσέικ Κόντε ο Ατρόμητος.

Σε άλλη λύση για τη μεσαία γραμμή στρέφεται ο Ατρόμητος, καθώς δεν θα αποκτήσει τον Τσέικ Κόντε. Ο Αφρικανός μέσος βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στην Αθήνα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να οριστικοποιηθεί ο δανεισμός του από τη Βενέτσια.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η σελίδα atromitistas η φυσική του κατάσταση ήταν πολύ πίσω, χωρίς βέβαια να υπάρχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ανθρώπων της περιστεριώτικης ομάδας θα είναι έτοιμος σε 1,5 μήνα. Επειδή όμως ο Ατρόμητος αναζητά… έτοιμη λύση για τη θέση του αμυντικού χαφ, αποφάσισε να μην πάρει τον Κόντε και να αναζητήσει άλλον παίκτη.

