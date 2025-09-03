Ο Τύπος αναγνωρίζει πως η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στοίχισε στην Εθνική, σχολιάζει την μη απόκτηση φορ στην ΑΕΚ και την τρέλα του Ποντένσε για τον Ολυμπιακό.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Η ΑΕΚ δεν πρόκειται τελικά να πάρει επιθετικό για να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα και αν τελικά αποκτηθεί (όπως επίσης δεξιός μπακ και στόπερ), θα είναι μόνο για εντός συνόρων, τουλάχιστον μέχρι τον Δεκέμβριο. Η απόφαση έφερε την κλασική γκρίνια στους -γνωστούς για τις τάσεις εμφυλίου- φίλους της Ένωσης που αμφισβητούν αν θα γίνουν άλλες κινήσεις, όμως αποτελεί και δικαίωση για τη μέχρι τώρα παρουσία του Πιερό. Δεν είναι μόνο το γκολ που χάρισε τη νίκη κόντρα στον Αστέρα, αλλά ο φορ από την Αϊτή δικαιούταν αυτή την ευκαιρία, αφού, παρά τα όσα ακούγονταν για την παρουσία του, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός τον έχει ξεκινήσει σε πολλά παιχνίδια ως «κολόνα» της επίθεσης, ενώ του έχει δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλα τα ματς, δείχνοντας ότι τον πιστεύει γι' αυτά που θέλει στο γήπεδο. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι: α) ο Αϊτινός έχει χάσει μεγάλες ευκαιρίες και το τελευταίο εξάμηνο είχε ξεχάσει τι σημαίνει γκολ, β) του είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανταποκριθεί στο παιχνίδι των αντεπιθέσεων και να είναι και δημιουργός, γ) δεν μπορεί να είναι αντικαταστάτης του Λιβάι όπως νόμιζαν πολλοί.

Από την άλλη όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς την τακτική προσήλωσή του, το «ξύλο» που τρώει σε κάθε ματς, τους δύο αμυντικούς που απασχολεί μέσα στην περιοχή, τη μεγάλη υπεροχή του στο ψηλό παιχνίδι, τη χρησιμότητά του σε ειδικές συνθήκες παιχνιδιού και τον χαρακτήρα του. Ο Νίκολιτς τα βλέπει αυτά, γι' αυτό και δεν τρελαινόταν καθόλου με τη σκέψη να παραχωρηθεί (παρά τα ελαττώματά του) ως δανεικός, κάτι που φάνηκε (χωρίς να πει ονόματα) στη συνέντευξη της Κυριακής. Η επιμονή του Σέρβου στον Πιερό αλλά και η άποψή του να έρθει ένας παίκτης με προοπτική σε νεαρή ηλικία είναι και η αιτίες που η γκρίνια για τη μη απόκτηση χθες επιθετικού που θα έμπαινε στην ευρωπαϊκή λίστα (για να παίζει μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν χρονικά περιθώρια) δεν πήρε διαστάσεις.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Η Εθνική Ελλάδος γνώρισε την πρώτη της ήττα στη διοργάνωση, χάνοντας με 77-80 από μία θεωρητικά υποδεέστερη Βοσνία, σε ένα ματς που αποκάλυψε αδυναμίες οι οποίες είχαν καλυφθεί ή τουλάχιστον είχαν μετριαστεί από την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στα προηγούμενα παιχνίδια.. Η απουσία του σούπερ σταρ του Μιλγουόκι ήταν εμφανής και καθοριστική. Η ομάδα έμοιαζε να στερείται όχι μόνο ποιότητας αλλά και ταυτότητας. Η εικόνα της «γαλανόλευκης» ήταν μακριά από εκείνη των πρώτων αγώνων του ομίλου. Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο το παιχνίδι της Ελλάδας στερείται ενέργειας, ρυθμού και δημιουργικότητας. Ουσιαστικά, χωρίς τον ηγέτη της, η ομάδα δεν παρουσιάζει κάτι ξεχωριστό. Οι παίκτες μοιάζουν να αγωνίζονται χωρίς ξεκάθαρους ρόλους, οι τακτικές επιλογές του Σπανούλη δεν φαίνεται να αποδίδουν, ειδικά όταν λείπει ο παίκτης που λειτουργεί ως κέντρο βάρους για το σύνολο., Η Βοσνία, με σαφώς μικρότερη δεξαμενή ταλέντου, κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και να εκμεταλλευτεί τα λάθη της ελληνικής ομάδας.

Είναι σαφές ότι η ομάδα έχει χτιστεί γύρω από τον Αντετοκούνμπο, κάτι αναμενόμενο αλλά ταυτόχρονα και επικίνδυνο. Χωρίς αυτόν, δεν υπάρχει άλλος παίκτης που μπορεί να ηγηθεί με τρόπο πειστικό. Η απουσία του Λαρεντζάκη στέρησε επιπλέον ενέργεια, μαχητικότητα και αμυντική πίεση στη περιφέρεια. Ωστόσο το βασικό πρόβλημα είναι βαθύτερο. Η Εθνική μοιάζει γυμνή όταν δεν έχει τον υπερπαίκτη της. Δεν υπάρχει plan b. Τα σχήματα του Σπανούλη δεν λειτούργησαν. Οι εναλλαγές στο ροτέισιον φάνηκαν πειραματικές, χωρίς σαφές πλάνο. Ο ρυθμός της ομάδας ήταν ασύνδεστος και στην άμυνα υπήρξε έλλειψη επικοινωνίας και συγκέντρωσης. Αυτή η ήττα δεν είναι καταστροφική σε επίπεδο βαθμολογίας, αλλά είναι ένα σοβαρό καμπανάκι για την συνέχεια.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΛΗΣ – ΩΡΑ

Για τον Γκρούγιτς μόνο το γήπεδο θα δείξει αν πραγματικά ήταν αυτό που ήθελε η ΑΕΚ στη μεσαία της γραμμή. Είναι στοίχημα, διότι δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις διαφορετικά έναν παίκτη που προέρχεται από σεζόν που δεν αγωνίστηκε καθόλου. Όμως ο Νίκολιτς δεν είναι από τους προπονητές που μπαίνουν σ’ ένα στοίχημα αν δεν είναι σίγουρος ότι έχει αυξημένες πιθανότητες να το κερδίσει. Τον ξέρει πολύ καλά ο Νίκολιτς τον Γκρούγιτς. Και ξέρει πολύ καλά, διότι φρόντισε να μάθει, την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο παίκτης. Δηλαδή από την αρχή της καλοκαιρινής προετοιμασίας της Πόρτο, μέχρι τώρα που θα ξεκινήσει δουλειά στα Σπάτα.

Η περίπτωση του Γκρούγιτς δεν έχει απολύτως καμία σχέση μ’ αυτές του Μαρσιάλ και του Λαμέλα. Για περισσότερους από έναν λόγους. Ούτε τα οικονομικά δεδομένα είναι ίδια, ούτε ο τρόπος που η ΑΕΚ πήρε την απόφαση να στραφεί σ’ αυτή την περίπτωση, ούτε η συνθήκη και το πλαίσιο, ούτε τίποτα. Για να είμαστε καθαροί σε κάποια πράγματα, τα ιατρικά δεδομένα του Γκρούγιτς είναι πεντακάθαρα. Αν μάλιστα το ιατρικό τιμ της Πόρτο δεν είχε πάρει μια λάθος απόφαση πέρυσι στην αρχή της σεζόν και είχε κάνει πολύ νωρίτερα την επέμβαση στον αχίλλειο, ο Σέρβος δεν θα είχε χάσει ολόκληρη τη σεζόν.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Η Εθνική γνώρισε χθες την πρώτη ήττα της στο Ευρωμπάσκετ από μία κατώτερη ομάδα όπως είναι αυτή της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης όχι μόνο επειδή έλειπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (με τον οποίο προφανώς θα κέρδιζε για πλάκα) ή ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης (που θα ήταν πολύτιμος σε ματς δυνατών επαφών όπως το συγκεκριμένο) αλλά και γιατί από ένα σημείο και έπειτα έχασε το μυαλό της. Και σταμάτησε να παίζει μπάσκετ ποιότητας και ανωτερότητας όπως στο πρώτο δεκάλεπτο. Η δεύτερη περίοδος δεν ήταν μόνο καταστροφική, ήταν και ανεξήγητη. Το σερί των αναπάντητων 18 πόντων από τον αντίπαλο δεν μπορεί να αναλυθεί παρά μόνο με έναν διπλό τρόπο: οι διεθνείς νόμιζαν ότι θα νικούσαν με άνεση και υποτίμησαν τη συνέχεια του ματς, αλλά και αγχώθηκαν υπερβολικά όταν το πράγμα «στράβωσε» απότομα.

Οι παρεμβάσεις του Βασίλη Σπανούλη, που και αυτός άρχισε να κάνει λάθη διαχείρισης βλέποντας να μη βγαίνει κανένα πλάνο του, δεν έφεραν αποτέλεσμα. Μέχρι το φινάλε που πήγε να έχει ηρωική ανατροπή, αλλά σε μία πολύ κρίσιμη φάση οι διαιτητές έκαναν σοβαρό σφάλμα στην απόφασή τους για το φάουλ υπέρ των Βόσνιων. Δεν θα πρέπει να σταθεί η ομάδα σε αυτό παραπάνω απ' όσο αξίζει να ασχολείται κανείς με μία φάση ή μία διαιτητική αδικία. Η δική της απόδοση ήταν εκείνη που έκρινε την αναμέτρηση και τα δικά της λάθη ήταν πολύ περισσότερα από των διαιτητών. Εάν το κάνει αυτό, διατηρήσει την ψυχραιμία της και έχει ξανά τον Γιάννη (και τον Γιαννούλη) στο παρκέ, δεν θα χάσει από τους Ισπανούς και θα βγει πρώτη. Αυτό που φάνηκε είναι ότι χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μπορεί να έρθει η ήττα από κατώτερης αξίας ομάδες, με τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ μπορούν να νικηθούν και καλύτερες. Ό,τι άλλο κι αν ειπωθεί ασφαλώς και έχει βάση, όπως εξηγήσαμε παραπάνω, αλλά δεν παύει να είναι μια ωμή πραγματικότητα, την οποία δεν ανακαλύψαμε χθες. Ούτε χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη μπασκετική εξειδίκευση για να επισημανθεί.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΠΕΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Ο Ντάνιελ Ποντένσε έτυχε μιας τεράστιας υποδοχής από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, πράγμα που δείχνει τη λατρεία τους στο πρόσωπό του. Ο Ποντένσε πέρυσι αρνήθηκε να μείνει στον Ολυμπιακό λέγοντας πως μετά την κατάκτηση του Conference League με τους Ερυθρόλευκους δεν έχει κίνητρο παραμονής, όχι στον Ολυμπιακό, αλλά στην Ευρώπη γενικότερα. Όμως έπειτα από έναν χρόνο ο Ολυμπιακός του έλειψε, όπως του έλειψε κι όλο τον καιρό που ήταν στην Αγγλία και στη Γουλβς· καλή η Πρέμιερ Λιγκ και σίγουρα τα χρήματα της Σαουδικής Αραβίας είναι μοναδικά στη γη. Αλλά στον Ολυμπιακό ο Ποντένσε είναι βασιλιάς, και δεν υπάρχει βασιλιάς που δεν λαχταρά το βασίλειό του.

Το πόσο στον Ολυμπιακό αγαπούν τον Ποντένσε το καταλαβαίνεις από το ότι κάθε φορά που φεύγει ψάχνουν να βρουν όχι έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη θέση του, αλλά κάποιον που του μοιάζει και σαν κοψιά: ο Στρεφέτσα π.χ., που αποκτήθηκε φέτος από την Κόμο, αποκτήθηκε γιατί έχει «στυλ Ποντένσε» – το έλεγαν όλοι οι υπεύθυνοι της μεταγραφικής καμπάνιας του πρωταθλητή. Όμως κι ο ίδιος ο κόουτς Μεντιλίμπαρ είναι αιχμάλωτος της γοητείας του Πορτογάλου. Φέτος όταν άκουσε πως ο Ντάνι είναι διατεθειμένος να επιστρέψει, έδωσε αμέσως τη συγκατάθεσή του, αφήνοντας μάλιστα στην άκρη τον Ισπανό εξτρέμ Μπράιαν Χιλ που μετ’ επιτάσεως ζητούσε όλο το καλοκαίρι. Ο Μεντιλίμπαρ αγαπάει τις εξτρέμ που παίρνουν πρωτοβουλίες απέναντι σε κλειστές άμυνες έχοντας στο μυαλό τους τι θα κάνουν πριν καν πάρουν την μπάλα: αυτό αναγνωρίζει και στον Ζέλοσν. Του αρέσουν επίσης οι εξτρέμ που τρέχουν ταχύτατα την ώρα που παίζουν την μπάλα – «άμεσα» όπως λέγεται. Ο Ποντένσε έχει και τα δύο χαρακτηριστικά. Κι επιπλέον είναι ευτυχισμένος στην Ελλάδα.

