Ολυμπιακός: Τα είπε με Μεντιλίμπαρ ο Ποντένσε και έπιασε δουλειά

Ο Ποντένσε ξεκίνησε προπονήσεις στον Ολυμπιακό, ενώ είχε μια πρώτη συνάντηση με τον Μεντιλίμπαρ.

Στον Ρέντη βρέθηκε χθες ο Ντανιέλ Ποντένσε για να ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα κι εκεί είχε την ευκαιρία να τα πει με τον Χοσέ Λουίς Μεντίμπαρ. ο Βάσκος τεχνικός μίλησε με τον Πορτογάλο για την επιστροφή του στον Ολυμπιακό και για τον ρόλο που θα έχει στην ομάδα.

Ο 29χρονος εξτρέμ ταλαιπωρείται από τραυματισμό και αναμένεται να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων Το πιθανότερο είναι να είναι έτοιμος για το ματς με τον Πανσερραϊκό. Μέρος στην προπόνηση πήρε και ο Γκουστάβο Μάντσα, ο οποίος βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση, μιας και έπαιζε κανονικά στη Βραζιλία.