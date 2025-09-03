Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Στη ευρωπαϊκή λίστα της Ρόμα ο Τσιμίκας

Ο Κώστας Τσιμίκας συμπεριλήφθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα της Ρόμα για τα ματς της League Phase του Europa League, και θα βρεθεί αντίπαλος του Παναθηναϊκού.

Στην ευρωπαϊκή λίστα της Ρόμα για τα παιχνίδια της League Phase του Europa League συμπεριλήφθηκε ο Κώστας Τσιμίκας, που αποκτήθηκε την τελευταία στιγμή, ως δανεικός από τη Λίβερπουλ.

Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι συμπεριέλαβε τον Έλληνα μπακ στις επιλογές του για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ενώ εκτός λίστας έμειναν οι Μπαλντάντσι και Βάσκες.

Εκ των αντιπάλων των «τζιαλορόσι» είναι και ο Παναθηναϊκός, με τον Τσιμίκα να έρχεται στο ΟΑΚΑ την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Στην ευρωπαϊκή λίστα της Ρόμα βρίσκονται οι: Ρεντς, Ανχελίνο, Κριστάντε, Εντικά, Πελεγκρίνι, Ελ Αϊναουί, Ντόβμπι, Φέργκιουσον, Τσιμίκας, Κονέ, Σουλέ, Τσέλικ, Ντιμπάλα, Ερμόσο, Μαντσίνι, Ζιολκόβσκι, Μπέιλι, Βινίσιους, Γκιλάρντι, Ελ Σααραουί, Γκολίνι και Σβίλαρ.

Η Ρόμα θα αντιμετωπίσει κατά σειρά στην League Phase του Europa League τους εξής αντιπάλους: Λιλ (εντός), Ρέιντζερς (εκτός), Βικτόρια Πλζεν (εντός), Σέλτικ (εκτός), Μίντιλαντ (εντός), Νις (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Παναθηναϊκό (εκτός).