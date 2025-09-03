Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Στη ευρωπαϊκή λίστα της Ρόμα ο Τσιμίκας

Στην ευρωπαϊκή λίστα της Ρόμα για τα παιχνίδια της League Phase του Europa League συμπεριλήφθηκε ο Κώστας Τσιμίκας, που αποκτήθηκε την τελευταία στιγμή, ως δανεικός από τη Λίβερπουλ.
Ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι συμπεριέλαβε τον Έλληνα μπακ στις επιλογές του για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ενώ εκτός λίστας έμειναν οι Μπαλντάντσι και Βάσκες.
Εκ των αντιπάλων των «τζιαλορόσι» είναι και ο Παναθηναϊκός, με τον Τσιμίκα να έρχεται στο ΟΑΚΑ την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Στην ευρωπαϊκή λίστα της Ρόμα βρίσκονται οι: Ρεντς, Ανχελίνο, Κριστάντε, Εντικά, Πελεγκρίνι, Ελ Αϊναουί, Ντόβμπι, Φέργκιουσον, Τσιμίκας, Κονέ, Σουλέ, Τσέλικ, Ντιμπάλα, Ερμόσο, Μαντσίνι, Ζιολκόβσκι, Μπέιλι, Βινίσιους, Γκιλάρντι, Ελ Σααραουί, Γκολίνι και Σβίλαρ.
Η Ρόμα θα αντιμετωπίσει κατά σειρά στην League Phase του Europa League τους εξής αντιπάλους: Λιλ (εντός), Ρέιντζερς (εκτός), Βικτόρια Πλζεν (εντός), Σέλτικ (εκτός), Μίντιλαντ (εντός), Νις (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Παναθηναϊκό (εκτός).
