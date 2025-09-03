ΟΦΗ: Επιθεώρησαν το Παγκρήτριο άνθρωποι της Λίγκας

Στελέχη της Super League βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης στο Παγκρήτιο Στάδιο με τον ΟΦΗ… να παίρνει άριστα.

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι εργασίες για την επιστροφή του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, το οποίο θα φιλοξενήσει 13 ή 14 Σεπτεμβρίου το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με το athleticradio, η αντιπροσωπεία της Λίγκας επιθεώρησε τις εργασίες και έμεινε ευχαριστημένη από την πορεία τους.

Σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στο στάδιο, που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή αγώνων αλλά και το ημιαυτόματο οφσάιντ.

Παράλληλα, σε πολύ καλό επίπεδο βρίσκεται και η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, ο οποίος παραμένει σκεπασμένος με ειδικό κάλυμμα προκειμένου να προστατευτεί από τις υψηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν αυτήν την περίοδο στην Κρήτη.