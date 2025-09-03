ΟΦΗ: Επιθεώρησαν το Παγκρήτριο άνθρωποι της Λίγκας

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι εργασίες για την επιστροφή του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, το οποίο θα φιλοξενήσει 13 ή 14 Σεπτεμβρίου το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.
Σύμφωνα με το athleticradio, η αντιπροσωπεία της Λίγκας επιθεώρησε τις εργασίες και έμεινε ευχαριστημένη από την πορεία τους.
Σχεδόν έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης στο στάδιο, που είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή αγώνων αλλά και το ημιαυτόματο οφσάιντ.
Παράλληλα, σε πολύ καλό επίπεδο βρίσκεται και η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, ο οποίος παραμένει σκεπασμένος με ειδικό κάλυμμα προκειμένου να προστατευτεί από τις υψηλές θερμοκρασίες που υπάρχουν αυτήν την περίοδο στην Κρήτη.