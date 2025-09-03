Με καθυστέρηση στην Καλιφόρνια ο Πινέδα – Κλάπηκε προπονητικό υλικό του Μεξικού στο Όκλαντ

Ενσωματώθηκε με καθυστέρηση στην εθνική του Μεξικού ο Πινέδα.

Με μικρή καθυστέρηση, λόγω των πτήσεων, έφτασε στο Όκλαντ ο Ορμπελίν Πινέδα, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Ο μέσος της ΑΕΚ ταλαιπωρήθηκε στις πτήσεις και ο Χαβιέ Αγκίρε θα αποφασίσει αν θα τον συμπεριλάβει στα πλάνα του για το φιλικό παιχνίδι με την Ιαπωνία, τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ωστόσο, συνέβη κι ένα απρόοπτο στην εθνική ομάδα του Μεξικού, που βρίσκεται στην Καλιφόρνια για φιλικά παιχνίδια. Συγκεκριμένα, κλάπηκε ένα φορτηγάκι της αποστολής στο Όκλαντ, που είχε προπονητικό υλικό των παικτών. Οι αρχές αναζητούν τους δράστες, αλλά υπάρχει πλέον μεγάλη ανασφάλεια στις τάξεις των Μεξικανών.