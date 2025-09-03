Με καθυστέρηση στην Καλιφόρνια ο Πινέδα – Κλάπηκε προπονητικό υλικό του Μεξικού στο Όκλαντ

Με μικρή καθυστέρηση, λόγω των πτήσεων, έφτασε στο Όκλαντ ο Ορμπελίν Πινέδα, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της εθνικής ομάδας του Μεξικού. Ο μέσος της ΑΕΚ ταλαιπωρήθηκε στις πτήσεις και ο Χαβιέ Αγκίρε θα αποφασίσει αν θα τον συμπεριλάβει στα πλάνα του για το φιλικό παιχνίδι με την Ιαπωνία, τα ξημερώματα της Κυριακής.
Ωστόσο, συνέβη κι ένα απρόοπτο στην εθνική ομάδα του Μεξικού, που βρίσκεται στην Καλιφόρνια για φιλικά παιχνίδια. Συγκεκριμένα, κλάπηκε ένα φορτηγάκι της αποστολής στο Όκλαντ, που είχε προπονητικό υλικό των παικτών. Οι αρχές αναζητούν τους δράστες, αλλά υπάρχει πλέον μεγάλη ανασφάλεια στις τάξεις των Μεξικανών.
Orbelín Pineda llegó a la concentración de la Selección Mexicana en Oakland. El jugador del AEK de Atenas tuvo problemas con sus vuelos por lo que arribó con retraso. Javier Aguirre analizará si lo tomará en cuenta para el duelo de este sábado en contra de Japón... pic.twitter.com/gciQrCrg2O— Universal Deportes (@UnivDeportes) September 3, 2025