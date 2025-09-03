Η Γιουνάιτεντ περιμένει προτάσεις από Τουρκία και Σαουδική Αραβία για τον Ονάνα

Ο Καμερουνέζος τερματοφύλακας βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, με τους «κόκκινους διάβολους» να περιμένουν προτάσεις από ομάδες με ενεργή μεταγραφική περίοδο.

Όπως αναφέρει το «TeamTalk», οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την απόκτηση του Σένε Λάμενς, έχουν διαμηνύσει στον Αντρέ Ονάνα να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Για τον έμπειρο τερματοφύλακα οι επιλογές είναι περιορισμένες αφού το μεταγραφικό παράθυρο στα κορυφαία πρωταθλήματα έχει κλείσει, έτσι οι διαθέσιμες επιλογές είναι η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία.

Έτσι, οι άνθρωποι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, περιμένουν προτάσεις από ομάδες με ενεργή μεταγραφική περίοδο, προκειμένου να απαλλαγούν από τον Καμερουνέζο τερματοφύλακα.