Ντοναρούμα: «Προνόμιο το ότι βρίσκομαι στην Μάντσεστερ Σίτι»

Μετά την επίσημη ανακοίνωσή του από τη Μάντσετσερ Σίτι, ο Τζίτζι Ντοναρούμε παραχώρησε δηλώσεις ως μέλος των «Πολιτών».

Οι πρώτες δηλώσεις του Ντοναρούμα:

«Το να υπογράφω στην Μάντσεστερ Σίτι είναι μία ξεχωριστή και υπερήφανη στιγμή για μένα. Έρχομαι σε ένα γκρουπ που είναι γεμάτο με παίκτες παγκοσμίου ταλέντου και σε μία ομάδα που καθοδηγείται από έναν από τους σπουδαιότερους προπονητές στην ιστορία του ποδοσφαίρου, τον Πεπ Γκουαρδιόλα.

Είναι ένας σύλλογος που κάθε παίκτης στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελε να αγωνίζεται. Παρακολουθούσα από την τηλεόραση και θαύμαζα για πολλά χρόνια την Μάντσεστερ Σίτι, οπότε το να μπορώ να παίξω για αυτόν τον σύλλογο συνιστά τεράστια τιμή και προνόμιο.

.Ανυπομονώ να συναντήσω τους νέους συμπαίκτες μου, το επιτελείο και τους οπαδούς. Θα είναι κάτι το ξεχωριστό να παίζω στο Έτιχαντ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτά που έρχονται και μπορώ να υποσχεθώ ότι θα δώσω τα πάντα για να βοηθήσω τον σύλλογο να έχει ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες».