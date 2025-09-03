Η Κρίσταλ Πάλας ρίσκαρε και θα χάσει τον Γκουέχι ως ελεύθερο

H μεταγραφή του Μαρκ Γκουέχι στην Λίβερπουλ χάλασε την τελευταία στιγμή, μετά το βέτο που άσκησε ο προπονητής της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ.

Αυτή η εξέλιξη εκνεύρισε έντονα τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό, που σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, έχει πάρει την απόφασή του για να «εκδικηθεί» την Κρίσταλ Πάλας για το «ναυάγιο» στην μεταγραφή του.

Το συμβόλαιο του Άγγλου διεθνή ολοκληρώνεται το επόμενο καλοκαίρι και ο Γκουέχι είναι αποφασισμένος να απορρίψει κάθε πρόταση ανανέωσης που θα του καταθέσει η Κρίσταλ Πάλας, για να φύγει ως ελεύθερος.

Έτσι, η Κυπελλούχος Αγγλίας, που είχε συμφωνήσει με την Λίβερπουλ στα 55 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Γκουέχι, πήρε το ρίσκο να κρατήσει τον διεθνή στόπερ και το επόμενο καλοκαίρι θα τον χάσει χωρίς να πάρει ούτε ένα ευρώ!