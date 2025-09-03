Ολυμπιακός: Στην Ουκρανία ο Γιάρεμτσουκ για την αποθεραπεία του

Ο Ουκρανός επιθετικός ζήτησε και έλαβε άδεια από τους «ερυθρόλευκους», προκειμένου να περάσει κομμάτι της αποθεραπείας του, στην πατρίδα του.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, λόγω προβλήματος τραυματισμού αναγκάστηκε να χάσει τα δύο πρώτα ματς του Ολυμπιακού στη νέα σεζόν, με τον Ουκρανό να μένει και εκτός από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας του.

Δεδομένης της διακοπής για τις Εθνικές ομάδες, ο Γιάρεμτσουκ ζήτησε άδεια από τους «ερυθρόλευκους», για να ταξιδέψει στην πατρίδα του και να περάσει μέρος της αποθεραπείας του εκεί.

Οι Πειραιώτες έκαναν δεκτό το αίτημα του έμπειρου επιθετικού, ενώ με την επιστροφή του από την Ουκρανία θα υπάρξει επανεκτίμηση της κατάστασης του Γιάρεμτσουκ, ενόψει και της επανέναρξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων.